Erster Sekt aus Keitumer Trauben

Avatar_shz von shz.de

14. August 2020, 18:39 Uhr

Der Keitumer Weinberg, welcher neben der St. Severin-Kirche liegt, ist wahrscheinlich der bekanntere der beiden. Zum einen liegt er so, dass er von der Straße aus gut eingesehen werden kann. Zum anderen haben hier 555 Rebstockpächter ihre Namen an den Rebpflanzen, gut erkennbar an den kleinen Schildern, welche neben jedem Rebstock zu finden sind. Diese 555 Mitglieder haben jedes Jahr das Vergnügen, den Sylter Wein Söl’Ring als erstes zu verköstigen, da sie im Rahmen ihrer Patenschaft eine Buddel zugeschickt bekommen. Nur dieses Jahr war es anders.

Vor ein paar Wochen erreichte mich ein Brief von Balthasar Ress, dem Weingut, welches besagten Weinberg bewirtschaftet. Man habe sich dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen, daher gäbe es dieses Jahr keinen Wein des Jahrgangs 2019 ausgeliefert. Stattdessen sollen wir uns ein Jahr gedulden. Dann aber erhalten wir eine Flasche, und zwar den ersten Sylter Sekt aus den Keitumer Solaristrauben.

Das ist eine coole Neuigkeit. Auf unserer sekt- und champagnerfreudigen Insel entsteht also zum ersten Mal ein eigener Schaumwein, noch dazu Deutschlands nördlichster Sekt. Den Titel hält momentan der Waalem brut von Föhr inne, ein in der Tat sensationeller Sekt mit eleganten Fruchtaromen und einer spritzigen Trockenheit. Das Nordseeklima kann den Schäumern tatsächlich ganz gut tun, denn für ihre Produktion braucht es nunmal eine gewisse Frische. Nicht umsonst ist die Champagne das nördlichste Weinbaugebiet Frankreichs. Unser Küstenklima hält die Trauben knackig frisch, ohne ihnen zu viel Zucker und Opulenz zu gönnen.

Den Keitumer Sekt durfte ich letztens schon einmal probieren, sozusagen als Sneak Preview. Herrlich frisch und sommerlich war er, mit einer schönen Citrusfruchtnote und einer schönen Perlage. Macht Spaß und wird einen Sonnenuntergang am Weststrand bestimmt prima begleiten können. Allerdings müssen wir uns noch gedulden, denn frühestens im März 2021 wird der erste inseleigene Sekt in den Verkaufsregalen stehen. Aber bis dahin können wir ja den Stoff von Föhr in unsere Gläser füllen.





Nils Lackner ist Sommelier und Wein-Dozent und steht für Proben und Events bereit: nl@nilslackner.com, Tel. 0152-28759836