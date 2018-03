Westerland : Erste Sturmschäden auf Sylt

Fassadenteile lockern sich und fallen in die Fußgängerzone.

von Pierre Boom

16. März 2018, 10:33 Uhr

Westerland | Seit Donnerstagnacht fegt aus Richtung Osten ein Sturm mit Böen bis neun Beaufort über die Insel. Gegen zehn Uhr musste erstmals die Sylter Feuerwehr ausrücken: An einem Haus unmittelbar hinter dem bekannten Bistro „Leysieffer“ in der Friedrichstraße hatten sich durch den Wind Fassadenteile gelöst. Einige der Kunststoffplatten fielen bereits in die Fußgängerzone.

Um Gefahren für Personen zu vermeiden, wurde der Bereich großräumig abgesperrt. Anschließend begannen Feuerwehr-Kameraden damit, weitere lockere Fassadeteile an der Außenwand des Gebäudes mit zusätzlichen Schrauben zu sichern.

Das winterliche Wetter soll sich an den kommenden Tagen noch fortsetzen. Am Wochenende kann es in SH erneut schneien.

