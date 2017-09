Parken für E-Autos auf Sylt : Erste Stunde kostenfrei: Beschlossen, aber nicht kommuniziert

vergrößern 1 von 1 Foto: Niklas Grewe 1 von 1

E-Mobilität und ihre Förderung ist seit Jahren eine großes Thema, das sowohl die Bundes- als auch Kommunalpolitik beschäftigt. Auch auf Sylt wird versucht, umweltschonende Fortbewegungsmittel zu fördern. So berichtete die Sylter Rundschau im März 2016 über verschiedene Maßnahmen, die der Umweltausschuss der Gemeinde Sylt plante. Eine dieser Maßnahmen war, dass Elektroautos eine Stunde kostenfrei auf öffentlichen Parkplätzen parken dürfen – dies wurde auf der Sitzung der Gemeindevertreter am 17. März 2016 auch einstimmig beschlossen.

Peter M. Gerigk aus Herdecke, Zweitwohnungsbesitzer und häufiger Gast auf Sylt, fährt seit 2016 ein Elektroauto und wollte Mitte dieser Woche das erste Mal in der Westerländer Innenstadt parken. Dabei erinnerte sich an den Artikel in der Sylter Rundschau und suchte auf dem Parkscheinautomaten nach dem Angebot – allerdings vergebens. Die kostenfreie Stunde war nirgends zu finden. Über eine Telefonnummer am Automat gelangte er schließlich zum Ordnungsamt und stieß dort auf Verwunderung: Die beschlossene Parkregelung für Elektroautos war der Behörde nicht bekannt. Der zuständige Mitarbeiter versprach Peter Gerigk jedoch, sich zu informieren. Am darauffolgenden Morgen meldete er sich, allerdings ohne Ergebnis. „Mir wurde gesagt, dass sowohl bei den Politessen als auch bei ihren Vorgesetzten keinem die kostenlose Stunde bekannt wäre. Und dass ich nicht der Erste sei, der sich darüber informieren wollte“, so Gerigk.

Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt, wurde nach eigenen Angaben am vergangenen Mittwochabend vom Ordnungsamt zum ersten Mal auf das Thema aufmerksam gemacht. Auf Nachfrage versicherte er jedoch, dass der Beschluss selbstverständlich gelten würde. „Es wurde leider nicht gut und ausreichend kommuniziert, sowohl in der Verwaltung als auch an die Parkenden“, so Häckel. Dass es kein Parkticket für die Gratis-Stunde geben würde, wäre aber von Anfang an klar gewesen, weil die technischen Voraussetzungen nicht gegeben seien. „Aus diesem Grund wurde beschlossen, dass E-Auto-Besitzer die Parkscheibe auslegen sollen. Die Politessen wissen darüber Bescheid und es wird kein Strafzettel an E-Autos mit Parkscheibe ausgestellt“, sagt Häckel weiter.

Peter Gerigk reagiert auf Häckels Erklärungen irritiert: „Das kann ja keiner wissen, wenn es nirgendwo steht und einen dann nicht mal die Mitarbeiter der Gemeinde aufklären können.“ Er verweist auf ein Foto von einem Aufkleber, den er auf einem Parkscheinautomaten in Bonn entdeckt hat und der dort über die Parkregelung für E-Autos aufklärt.

Das findet auch der Bürgermeister der größten Inselgemeinde gut und plant jetzt eine zügige Einbindung der entsprechenden Informationen in die Park-App sowie Hinweis-Aufkleber auf allen Parkscheinautomaten. „Es ist sehr misslich, dass eine solche Maßnahme untergangen ist“, gesteht Häckel. Er prüfe nun mit Programmierern, ob man zumindest in der App neben den Informationen auch eine „Elektroauto-Funktion“ integrieren könne. „Es geht mir gar nicht darum, einen Euro zu sparen, sondern um wirksame Förderung von E-Mobilität“, erklärt Peter Gerikg, der als Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Ratsfraktion von Herdecke Kommunalpolitiker ist.

Doch nicht nur die Kommunikation der kostenfreien Stunde für E-Autos scheint vergessen worden zu sein: Nach dem Beschluss von 2016 sollte ebenfalls das kostenfreie sechsstündiges Parken in Verbindung mit dem Laden an E-Ladesäulen in der Gemeinde Sylt ermöglicht werden. Auch dieser Fehler sei der Gemeinde durch den Hinweis von Peter Gerigk aufgefallen. „Das ist untergangen und wird schnellstmöglich bereinigt“, so Häckel.

Das Parksystem der Gemeinde, das im vergangenen Jahr umfangreich überarbeitet wurde, sollte sowieso nach einem Jahr auf den Prüfstand genommen werden, um zu ermitteln, ob die Maßnahmen sich bewähren würden, erklärt der Bürgermeister. Aus diesem Grund sei er dankbar über Erfahrungen und Rückmeldungen, die ihn aus der Bevölkerung erreichten. Des Weiteren möchte Häckel das E-Ladesäulen-Netzwerk der Insel vergrößern. Zehn weitere sollen noch in diesem Jahr angeschlossen werden, unter anderem an den drei Inselbahnhöfen und im Zentrum Westerlands. Dafür fragte der Bürgermeister ein Angebot bei der Energieversorgung Sylt ab. Es sei aber noch einiges zu klären und gegebenenfalls würde sich damit auch die oben beschriebene sechs Stunden Regelung verändern. „Es könnte sein, dass die Höchstparkdauer dann auf drei Stunden reduziert wird. So lange dauert der Ladevorgang in der Regel und der EVS muss ja eine Wirtschaftlichkeit garantiert werden, wenn sie hier mit investiert“, erklärt Häckel.