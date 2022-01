Zwei Termine : Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung: Hier werden Sie gegen Corona geimpft

Die Sylter Unternehmer und der Dehoga bieten erneut offene Impftermine an: am 18. Januar und 1. Februar.

Avatar_shz von Inga Kausch

17. Januar 2022, 11:22 Uhr

Die Sylter Unternehmer und der Dehoga bieten erneut offene Impftermine an: am 18. Januar und 1. Februar.

Im Kampf gegen Corona finden erneut Impftage auf Sylt statt. „Nach den erfolgreichen Impftagen im letzten Jahr haben wir zeitnah das Impfteam für zwei weitere Termin gewinnen können“, teilen die Sylter Unternehmer mit. Egal, ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung: Interessierte können sich am Dienstag, 18. Januar, sowie am Dienstag, 1. Februar, jeweils von 10.30 Uhr bis 16 Uhr den schützenden Piks abholen. Impf-Ort ist das Kaamp-Hüs, Hauptstraße 12 in Kampen.

Für den Termin am 18. Januar ist wegen der Kurfristigkeit keine Anmeldung mehr möglich, aber auch nicht zwingend, wie die Sylter Unternehmer mitteilen. Jeder Impfwillige ist eingeladen, einfach zwischen 10.30 und 15.30 Uhr zu kommen und seinen Personalausweis und wenn vorhanden, den Impfpass mitzubringen.

Weiterlesen: Corona auf Sylt: 7-Tage-Inzidenz für die Insel steigt weiter an

Für den Termin am 1. Februar bitten die Sylter Unternehmer um Anmeldung per Mail an info@sylter-unternehmer.de. Auch für diesen Termin Personalausweis oder Pass mitbringen und wenn vorhanden, den Impfpass.

Eine Krankenversicherung ist keine Voraussetzung für die Impfung.

Weitere Informationen zur Corona-Impfung gibt es auf der Website des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Weiterlesen: Boostern gegen das Virus: So voll sind die Hausarzt-Praxen auf Sylt jetzt