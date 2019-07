Erst kommen Paule und Philipp, dann Pur

Deutsche Popmusik zum Tanzen und Feiern im Vorprogramm des Open-Air-Konzerts am Sonntag, 4. August, auf dem Sylter Flughafen

von Anja Werner

21. Juli 2019, 15:55 Uhr

Sylt | In nur zwei Wochen ist es wieder so weit: Am 3. und 4. August wird das Vorfeld der Halle 25 auf dem Sylter Flughafen wieder zur großen Konzertarena. Zwei musikalische Top-Acts, ein erstklassiges Vorprogramm und Festival-Flair im wahrsten Sinne des Wortes „pur“! Laut den Veranstaltern Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS) und PK Events dürfen sich die diesjährigen Konzertbesucher dabei nicht nur auf zwei spektakuläre Hauptacts, sondern auch auf ein abwechslungsreiches Vorprogramm freuen. Am Sonntag, dem 4. August, ab zirka 17 Uhr heißt es zunächst: Bühne frei für die Künstler Philipp Volksmund und Paule. Ausdruckstark und gefühlvoll laden die Beiden zu einer Reise quer durch die deutsche Popmusik ein, die schon am späten Nachmittag zum Tanzen und zum Feiern anregt.

Bereits seit seinem 10. Lebensjahr macht Philipp Volksmund Musik und überzeugt mit seinen selbstgeschriebenen Texten. Selbst nennt er seine Musik „ehrliche deutsche Popmusik“. Entdeckt wurde Philipp Volksmund übrigens von Pur-Frontmann Hartmut Engler mit seiner damaligen Band „Freistil“, mit der er es 2003 bis zur Teilnahme am Eurovision Song Contest schaffte. Und für seine andere Band „Die Fraktion“ schrieb er die bekannte Fan-Hymne „Schwarz Rot Gold“ der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Paule, bekannt als Ina Paule Klink, ist als Schauspielerin zum Beispiel aus der ZDF-Fernsehserie „Wilsberg“ nicht mehr wegzudenken. Aber auch auf den deutschen Musikbühnen steht sie inzwischen fest im Mittelpunkt, nachdem sie in den vergangen Jahren unter anderem Bela B von „Die Ärzte“ als festes Live Bandmitglied begleitet und mit Musikern von Deichkind zusammen gearbeitet hat.

Ab 20 Uhr nimmt dann die legendäre Kult-Band „Pur“ die Konzertbesucher vollends mit ins „Abenteuerland“ der Popmusik. Mit aktuellen Songs und bekannten Hits wie „Lena“ und „Indianer“ bringt Pur Musik aus mehr als 30 Jahren auf die Bühne, die die Fans begeistert und beste Stimmung garantiert.

Tickets für dieses Event und auch für die Show mit DJ Robin Schulz am 3. August gibt zu Preisen von jeweils 58 Euro auf insel-sylt.de, insel-ticket.de und www. eventim.de, bei allen Vorverkaufsstellen sowie am Ticket-Counter der Sylter Rundschau, Andreas-Dirks-Str. 14 in Westerland. Im Ticketpreis ist die inselweite Nutzung der SVG-Linienbusse am Veranstaltungstag ab 13 Uhr sowie ein kostenfreier Shuttlebus vom ZOB Westerland zum Konzertgelände enthalten.