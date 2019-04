Eröffnung der Boy Lornsen-Ausstellung in Wenningstedt

von shz.de

14. April 2019, 11:01 Uhr

Im Mittelpunkt der Familienwochen Sylt steht der Kinderbuchklassiker „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ des Sylter Kinderbuchautors Boy Lornsen. Das für den gleichnamigen Kinofilm angefertigte Fliewatüüt ist das Herzstück der Boy Lornsen-Ausstellung, die vom 15. bis 22. April täglich von 11 bis 17 Uhr im Foyer des kursaal³ in Wenningstedt stattfindet. Zur feierlichen Ausstellungseröffnung heute um 10 Uhr werden auch Margot und Dirk Lornsen, Ehefrau und Sohn des 1995 verstorbenen Boy Lornsen, erwartet. Die beiden werden, ebenso wie alle anderen Ausstellungsbesucher, zahlreiche kleine Fliewatüüts bestaunen dürfen, die von Kindern der Sylter Grundschulen in fantasie- und mühevoller Kleinstarbeit angefertigt wurden und am Ende der Familienwochen prämiert werden. Neben weiteren Spiel- und Bastelaktionen und dazu passenden LEGO-Modellen der Stein Hanse findet außerdem um 15 Uhr ein „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt-Figurentheater statt. Es eignet sich für Kinder ab 4 Jahren, dauert ca. 50 Minuten und kostet 3 Euro Eintritt. Tickets sind an allen insularen Vorverkaufsstellen, an der Tageskasse oder unter www.sylt.de/familienwochen erhältlich.