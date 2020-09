GOtt und die iNsel Sylt : Erntedank in Coronazeiten

In unserer Kolumne schreibt diesmal Pastor Jon Hardon Hansen über Dankbarkeit und Hoffnung zu Coronazeiten.

25. September 2020, 17:41 Uhr

Was ernten wir in einem Jahr, in dem ein Killervirus die Runde um den Globus macht und auch nicht gedenkt vor unserer eigenen Tür haltzumachen.

Die Pandemie schenkt uns noch mal anders ein starkes Bewusstsein dessen, dass das Leben mit einem Verfallsdatum behaftet ist.

Wir haben alle noch die Bilder aus Bergamo vor Augen, als Militärfahrzeuge im Dunkel der Nacht, geladen mit den vielen Särgen, die Krematorien in der Toscana ansteuerten.

Aber wir haben nicht nur Tote geerntet. Wir haben auch die Fähigkeit Rücksicht auf andere zu nehmen verschärft.

Denn jeder einzelne ist in diesen Monaten auf einer sehr direkten Art und Weise mitverantwortlich für die Gesundheit und das Leben seines Nächsten.

Nähe und Fürsorge, so widersprüchlich es auch klingen mag, zeigen sich beim Abstand halten hinter einer Maske.

Wir haben auch einen Opferwillen geerntet. Ich denke da an einen älteren süditalienischen Pater, der bereit war sein eigenes Leben für das eines jungen Mannes zu opfern, in dem er ihm sein Beatmungsgerät überließ. Welch ein Werk der Liebe.

Wir haben Einschränkungen geerntet, die uns die Unbekümmertheit wie auch sorglose soziale und kulturelle Entfaltungsmöglichkeiten genommen haben.

Der Verlust an Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten beeinträchtigt die Lebensfreude und fördert stattdessen Unmut, Aggressionen, Ungeduld, Einsamkeit und Depressionen in der Gesellschaft.

Nichtsdestotrotz haben wir die Hoffnung, dass physische Nähe eines Tages wieder ungefährliche Normalität wird. Dass Kinder und Verliebte einander unbedenklich Vertrauliches ins Ohr flüstern können.

Erntezeit ist die Zeit der Danksagung. Trotz allem können wir uns auch in diesem Jahr bei unserem Herrn bedanken sowohl für die Frucht des Lebens als auch für die Frucht des Todes.

Erntezeit ist ein Moment des Innehaltens. Ein Augenblick der Erkenntnis, dass das Leben nicht Eigentum sondern ein kostbares Darlehen, eine himmlische Leihgabe mit begrenzter Laufzeit ist.

In der Stunde der Ernte ist keiner ohne Gott. Egal ob das Leben an einem Beatmungsgerät hängt oder durch Isolation und Einsamkeit droht an Leib und Seele schaden zu nehmen.

Mit unseren neuen Lebenserfahrungen wollen wir den Acker mit der Saat eines Impfstoffes sähen, damit eine „Postcoronazeit“ aus der Erde wachsen kann.

In diesem Glauben werden wir eines Tages, ohne den Abstand wahren zu müssen, die Maske ablegen, um wieder in der Kirche Lobeshymnen auf den Schöpfer und Erlöser zu singen.





Jon Hardon Hansen ist der Pastor der dänischen Gemeinde auf Sylt