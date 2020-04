Serie: Grüsse aus dem homeoffice : Ernstfall im Büro Tinnum

Sylter-Rundschau-Redakteure gewähren Einblick in ihren Heimarbeitsplatz.

Avatar_shz von shz.de

08. April 2020, 16:12 Uhr

Tinnum | Die blinkende grüne Lampe an der Fritzbox verheißt nichts Gutes: Die Verbindung zum Internet ist ausgefallen – Horror im Homeoffice. Die Leitung ins World Wide Web macht die Büroarbeit im trauten Heim überhaupt erst möglich. Gestern Morgen war sie bei mir erstmal tot, aber dann brachte ein kundiger Cableway-Mitarbeiter den Datenaustausch wieder ins Rollen.

Die dritte Woche im Homeoffice verlief bislang wenig spektakulär, soziale Kontakte beschränkten sich im Wesentlichen auf den stets gut gelaunten Postboten. Bis gestern der Kabelanschluss seinen Dienst quittierte. Mit der linken Hand am Handy suchte ich im Schrank hektisch nach einem Mobilfunkrouter, um den Laptop doch noch ins Internet zu bekommen. Doch die Vodafone-Hotline war schneller – und versprach sogar einen Technikerbesuch am gleichen Nachmittag.

Um Punkt 13 Uhr stand das Auto der Servicefirma auf dem Hof, ein freundlicher Techniker mit einem Anschlusstestgerät im Arm klingelte an der Tür. Pausenlos wechselte er hin und her zwischen Hausanschlusskasten, Verstärker im Keller und Anschlussdose im Wohnzimmer, pardon, Redaktionsbüro. Was er da machte und wieso die Leitung streikte – egal. Eine Stunde später hatte er das Problem gefixt, die Bits rauschten wieder über die Datenautobahn. Eine ramponierte Stehlampe (meine Schuld) und ein bisschen Mauerstaub waren da leicht zu verschmerzen.

Gut, dass die grüne Lampe an der Fritzbox nun wieder dauerhaft brennt. Sonst hätten Sie diese erleuchtenden Zeilen nicht lesen können. Dafür ist nun der Fernsehempfang gestört, aber was soll’s...