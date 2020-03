Ernst der Lage nicht erkannt?

Trotz Corona-Krise verzeichnet Sylt eine starke Nachfrage/Bürgermeister empfiehlt Schließung der Restaurants/SMG informiert

Liebe Sylt-Fans, aufgrund der aktuellen Situation in Deutschland und darüber hinaus, möchten wir Sie dazu anregen, eventuelle Reisen zu überdenken. Unser aller Wohl sollte in der jetzigen Situation von Bedeutung sein. Empfohlene Maßnahmen einzuhalten, ist dementsprechend ratsam und für die weitere Entwicklung unabdingbar“. Mit diesem nachdenklich stimmenden Appell wendet sich Moritz Luft, Chef der Sylt-Marketing-Gesellschaft (SMG), auf der Internetseite der SMG an die Freunde der Insel und verspricht ihnen, „wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden und verbleiben mit herzlichen Inselgrüßen“.

Allerdings scheint der Appell nur bedingt anzukommen, denn sowohl Hotels als auch Appartementvermieter und Restaurants melden eine unvermindert, ja, teilweise verstärkte Nachfrage.

Aus Sicht von Medizinern ist diese Entwicklung höchst problematisch und sollte durch Maßnahmen beziehungsweise Verordnungen der Politik und Verwaltung schnellstmöglichst korrigiert werden. Im Interview mit unserer Zeitung wies Dr.Dieter Telker, Leitender Arzt der Chirurgie und Krankenhaushygieniker der Asklepios Nordseeklinik auf Sylt, bereits vor zwei Wochen darauf hin, dass „es hier eine starke Reisetätigkeit und mehr Menschen gibt, die von woanders kommen“ und sich so das Virus, „vor dem man Respekt haben muss“, sehr schnell auf der Insel verbreiten könnte.

Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, hatte am Freitagabend nach einem Krisengespräch mit Polizei, Feuerwehr und DRK die Empfehlung ausgesprochen, dass die gastronomischen Unternehmen der Insel ihren Betrieb bis Ende der Osterferien einstellen mögen. Jan Scharfe, der das Beachhouse in Westerland betreibt, hatte die Schließung seines Restaurants vor zwei Tagen „unabhängig von dieser Empfehlung aufgrund meiner Verantwortung meinen Mitarbeitern und unseren Gästen gegenüber“ bis auf Weiteres beschlossen.

In einem Rundschreiben informierten am Sonnabendabend der Dehoga-Sylt, die Sylter Unternehmer (SU) sowie die SMG ihre Mitglieder über die weiteren Maßnahmen und stellten dabei fest, dass „eine entsprechende Anordnung der Landesregierung zur Schließung gastronomischer Betriebe oder des Einzelhandels aktuell nicht vorliegt.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass es zum jetzigen Stand alleinig in der Verantwortung der Betriebe liegt, ob beziehungsweise in welchem zeitlichen Umfang das jeweilige Angebot vorgehalten wird. Allerdings benennt die Landesregierung in ihrem aktuellen Erlass unter Punkt zehn folgende Vorgaben: „Der Zugang zu Restaurants und Hotels ist zu beschränken und nur unter Auflagen (Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, bestimmte Besuchergrößen, Vorgaben für Mindestabstände zwischen Tischen von zwei Metern ) zu gestatten. Auch Aushänge mit Hinweisen zur Hygiene werden gefordert.“