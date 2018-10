Zeugen gesucht : Erneut Audi-Fahrzeuge im Fokus von Dieben

Am vergangenen Wochenende wurden auf Sylt an sechs Audis Nebelscheinwerfer-Blenden abmontiert.

von Julia Nieß

02. Oktober 2018, 15:51 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurden in Westerland in der Nacht von Freitag, 28. September, auf Sonnabend, 29. September, von unbekannten Tätern an sechs Audis (A6 und A4) Nebelscheinwerfer-Blenden abgebaut und entwendet.

Bereits Ende August und Mitte September hatten Diebe bestimmte Audi-Fahrzeuge im Fokus. In Wenningstedt und in Kampen wurden dabei ebenfalls hauptsächlich Nebelscheinwerfer-Blenden von Audis A6, A3 und A4 abgebaut. „Wir gehen davon aus, dass alle Fälle miteinander in Zusammenhang stehen“, sagte eine Sprecherin der Polizei gegenüber der Sylter Rundschau.

Die Kripo Sylt hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04651-70470 zu melden.