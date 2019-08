„Erkundet die Sylter Natur“

Wettbewerb um den C.-P.-Hansen-Preis 2020

20. August 2019, 17:13 Uhr

Sylt | Das C.-P.-Hansen-Kuratorium der Sylter Gemeinden ruft die Sylter Kinder und Jugendlichen auf, sich mit kreativen Arbeiten am C.-P.-Hansen-Jugendpreis 2020 zum Thema „Naturschutz auf Sylt“ zu beteiligen.

„Erkundet die Sylter Naturschutzgebiete“, fordert Maren Jessen, Vorsitzende des Kuratoriums, die Inseljugend auf, „nehmt Kontakt auf mit den Gebietsbetreuern, um in einer Führung die Besonderheiten der Sylter Natur und die heimischen Tiere und Pflanzen kennenzulernen.“ Dabei sollen die Kinder und Jugendlichen auch Probleme erkennen, wie die Veränderung der Lebensräume und eingeschleppte Arten oder Müll.

„Macht eine praktische Aktion. Erstellt einen Naturführer. Macht Interviews mit Experten“, lauten die Vorschläge von Maren Diedrichsen, der zweiten Vorsitzenden des Kuratoriums. Es biete sich auch die Zusammenarbeit mit den Sylter Jägern an, die in ihren Jagdrevieren für den praktischen Naturschutz sorgen.

Das C.-P.-Hansen-Kuratorium vermittelt die Zusammenarbeit mit Experten und Kooperationspartnern.

Abgabetermin für die Wettbewerbsbeiträge ist Ende Januar 2020. Die eingereichten Arbeiten werden mit Geldpreisen in folgenden Kategorien prämiert: Sylter Kindergärten (Gruppenarbeiten), Sylter Grundschulen (Gruppenarbeiten, Einzelarbeiten), 5. bis 8. Klasse Schulzentrum Sylt (Gruppenarbeiten, Einzelarbeiten), Jugendliche ab 9. Klasse (Gruppenarbeiten, Einzelarbeiten). Für Arbeiten auf Sölring gibt es in allen Altersgruppen Sonderpreise. Die Preisverleihung findet am Freitag, 27. März, im Kaamp Hüs in Kampen statt.

Ein Prospekt zum C.-P.-Hansen-Jugendpreis 2020 mit einer Übersichtskarte aller Naturschutzgebiete der Insel wurde an Sylter Schulen und in den Kindergärten verteilt. Wer noch Flyer benötigt oder Informationen wünscht, sollte sich mit Maren Diedrichsen unter Tel. 04651-87 16 64 in Verbindung setzen.