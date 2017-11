Sport auf Sylt : Erhalt des Sylter Bowling-Centers ist gesichert

vergrößern 1 von 1 Foto: Deppe 1 von 1

von Frank Deppe

erstellt am 29.Nov.2017 | 04:04 Uhr

Auch im kommenden Jahr werden Besucher im Bowling-Center „Lucky’s“ eine ruhige Kugel schieben können. Hatten die bisherigen Pächter ihren Vertrag aus privaten Gründen zum 31. Dezember 2017 gekündigt (wir berichteten), so konnte nun ein Nachfolger gefunden werden. Gleichwohl wird es im „Lucky’s“ kommendes Jahr eine entscheidende Veränderung geben: Voraussichtlich ab Sommer 2018 kann dort nur noch gebowlt und nicht länger gekegelt werden.

„Wir freuen uns sehr, zum 1. Januar mit dem Sylter Thomas Middeke und seiner Frau neue Pächter gefunden zu haben, zumal Thomas die Bahnen bereits seit Jahren wartet und mit dem ‚Lucky’s‘ gut vertraut ist“, erklärte der geschäftsführende Gesellschafter Carsten Volz auf Anfrage unserer Zeitung.

Weil an und in dem Gebäude am Industrieweg einiger Sanierungsbedarf bestehe, werde zu Jahresbeginn mit den Arbeiten begonnen. Diese erstrecken sich zunächst insbesondere auf die Küche. Parallel dazu laufen die Planungen über die künftige Nutzung des 300 Quadratmeter großen Bereichs der Kegelbahnen. „Wir möchten ein dauerhaft tragfähiges Konzept für das ‚Lucky’s‘ erreichen“, betonte Carsten Volz.

Mit Bedauern konstatiert Heinz Henningsen, ehemaliger Vorsitzender des Vereins der Sylter Kegler: „Wir treffen uns seit Jahren jeden Freitag in einer fröhlichen Kegelrunde. Damit ist es dann in absehbarer Zeit leider vorbei. Gleichwohl muss man aber auch zugeben, dass der Kegelsport nicht nur auf Sylt heutzutage nicht mehr so angesagt ist.“

Freude herrscht hingegen bei Björn Nielsen, dem Begründer der populären Facebook-Gruppe „Gesucht Gefunden Sylt“: „Auch 2018 können wir also wieder unser Spendenbowling veranstalten, an dem Sylter Firmen für einen guten Zweck teilnehmen.“ Termin wird vorbehaltlich der 17. Februar sein.