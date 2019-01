Sylter Basketballer : Erfolgreicher Start in Rückrunde

U14-Spieler des TSV Westerland gewinnen gegen BBC-Rendsburg.

von sr

16. Januar 2019, 15:04 Uhr

Westerland | Die U14 startete mit einem Auswärtsspiel in die Rückrunde der Bezirksliga. In Rendsburg traten sie gegen die 3. Mannschaft des BBC-Rendsburg an. Das erste Viertel endete, trotz sehr guter Ansätze und mehreren Chancen, 4-16.

Obwohl es in Zahlen schlecht für die Westerländer aussah, waren sie die bessere Mannschaft auf dem Feld. Sie verteidigten und organisierten den Angriff besser als die Rendsburger. Das Einzige, das nicht so recht klappen wollte, war der Abschluss.

Im zweiten Viertel funktionierte der Abschluss schon besser, die Mannschaft konnte jedoch nicht viel Boden gut machen, sodass es 17-26 ausging. Das dritte Viertel sollte das Ausschlaggebende für die Sylter werden. Sie erzielten 16 Punkte und ließen nur acht Punkte zu.

Am Ende stand es 33-34. Mit diesem Erfolgserlebnis gingen die TSV-Basketballer hoch motiviert in das letzte Viertel – und dieses hatte es in sich. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Insgesamt gab es sechs Führungswechsel, viele taktische Fouls und insgesamt vier Time-Outs, um dem Gegner aus dem Tritt zu bringen.

Am Ende gewannen die Sylter Basketballer mit 50-48 und gingen geschafft, aber glücklich vom Parkett. Nächste Woche geht es zum Tabellenführer nach Bad Oldesloe.