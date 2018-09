Dorfleben auf Sylt : Erfolgreicher Herbstmarkt

Mehr als 20 bunte Stände, Steckrübeneintopf und Kürbissuppe sowie ein Posaunenchor sorgten für gute Stimmung im Muasem Hüs

von shz.de

23. September 2018, 19:22 Uhr

Sozusagen maßgeschneidert zum meteorologischen Herbstanfang offerierte der Verein der Morsumer Kulturfreunde am Wochenende das passende Angebot: Der „Herbstmarkt“ erwies sich einmal mehr als Renner und war zeitweilig regelrecht überlaufen – sehr zur Freude der zahlreichen Aussteller.

Zwei Tage lang offerierten über zwanzig Stände im und am Muasem Hüs unterschiedlichste Produkte von der Heckenrosen-Marmelade bis hin zum antiken Schmuckstück. Viele Besucher legten zum Beispiel am Stand der Webgruppe einen Stopp ein. „Passend zur kommenden Jahreszeit sind bei uns Strümpfe und Sitzkissen sehr gefragt“, berichtete Annelotte Jessen. Auch am Stand des Hansen-Hofs stand Herbstliches im Kurs: „Eingelegte Kürbisse süß-sauer sind sehr beliebt“, berichtete Sebastian Maurer. Anke und Sven Kießling vom Bistrorant „Wie Zuhause“ hatten ebenfalls Herbstliches im Angebot: „Die Kohlrouladen, der Steckrübeneintopf und die Kürbissuppe sind so gefragt, dass wir wohl gleich ausverkauft sind“, bilanzierte Sven Kießling.

Appetit verspürten zahlreiche Besucher auch auf das Kuchenbuffet, das die Aussteller arrangiert hatten. „Unter anderem wird der mit Schokolade umhüllte Kekskuchen viel verlangt“, erzählte Ilka Goldberg, die es im Trubel zwischendurch dann auch mal schaffte, selbst ein Stück Kuchen zu genießen.

Aussteller wie Besucher zeigten sich mit dem Gebotenen zufrieden: „Eigentlich wollten wir nur die Seifen-Manufaktur im Bahnhof besuchen, wurden dann jedoch auf den Herbstmarkt aufmerksam. Die Atmosphäre gefällt uns sehr gut. Gerade haben wir lecker gegessen und jetzt wollen wir an den Ständen stöbern“, erzählte Lilly Berger aus Iserlohn.

Kurzfristig wurde sogar noch eine musikalische Einlage ins Programm aufgenommen: Der Posaunenchor der Luthergemeinde Kiel, der am Sonntag in der Morsumer Kirche spielte, gab spontan ein klangvolles Gastspiel beim Markt.

Vergebens nachgefragt wurde von vielen Besuchern der beliebte, von den Kulturfreunden selbstgepresste Saft von Morsumer Äpfeln. Doch ab nächstem Jahr wird dieser bei jedem herbstlichen Markt ausgeschenkt: „Bislang gab es neben dem Herbstmarkt ja auch unseren Markt ‚Goldener Oktober‘. Diese beiden Veranstaltungen werden wir ab 2019 in dem Markt ‚Goldener Herbst‘ bündeln", erläuterte die Vereinsvorsitzende Maren Ehmke.