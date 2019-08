Erbitterte Kämpfe um Tischtennis-Titel

von shz.de

22. August 2019, 18:16 Uhr

Tinnum | Am Montag fand die Vereinsmeisterschaft im Tischtennis der TTG Sylt-Ost im Sportzentrum Tinnum statt. Kurz bevor die neue Spielsaison startet, werden die Vereinsmeister gesucht.

Dieses Jahr gingen nicht nur die alten Hasen an den Start, auch Neumitglieder und die Jugend haben sich gemessen und gezeigt, was in ihnen steckt. Das Teilnehmerfeld war mit 16 Spielern komplett und die Beteiligung somit sehr hoch. Das Turnier startete mit vier Gruppen mit je vier Spielern und jeweils der Erst- und Zweitplatzierte kamen in die Hauptrunde. Die Dritt- und Viertplatzierten konnten weiterhin in der Nebenrunde um einen weiteren Sieg kämpfen.

Im Finale der Nebenrunde kam es zu einem ungleichen Duell zwischen dem Spartenleiter Roger Laß (Kreisliga) und seiner Vertretung Melanie Schmitz (4. Kreisklasse). Das Endergebnis stand jedoch schnell fest, Roger Laß wurde verdient Sieger der Nebenrunde. Den dritten Platz teilen sich die beiden Jugendlichen Tom Scharf (14) und Dennis Woysch (13).

Parallel wurde in der Hauptrunde ebenfalls im K.o.-System um den Sieg gekämpft. Beim Kampf um den dritten und vierten Platz musste sich dann Dragan Cucic (Kreisliga) Oliver Ewald (2. Bezirksliga) geschlagen geben – da siegte doch die Erfahrung aus den höheren Klassen.

Im Finale standen sich die beiden besten Spieler der ersten Mannschaft gegenüber. Dem Zuschauer wurde ein fantastisches Match geboten, in dem zu sehen war, was den Sport Tischtennis aus macht: Taktik, Reaktionsschnelligkeit, Beweglichkeit und vor allem Spaß! Frank Lassl musste sich am Ende mit dem 2. Platz begnügen und sich somit dem nunmehr dreifachen Vereinsmeister Christian Jürgensen geschlagen geben.

Wer das Spiel mit dem kleinen Ball für sich entdecken möchte, ist eingeladen, beim Training vorbei zuschauen und mitzumachen: Jugendliche immer montags und freitags von 16.30 bis 18.30 Uhr, Erwachsene 18.30 bis 20 Uhr, sowie mittwochs und freitags 20 bis 22 Uhr. Weitere Auskünfte bei Spartenleiter Roger Laß, Tel. 0151-25825092.

Ergebnisse Hauptrunde:

1. Platz: Christian Jürgensen

2. Platz: Frank Lassl

3. Platz: Oliver Ewald

4. Platz: Dragan Cucic

5. Platz: Mathias Hamann

Jörg Eifler

Chris Frotscher

Dieter Albrecht





Ergebnisse Nebenrunde:

1. Platz: Roger Laß

2. Platz: Melanie Schmitz

3. Platz: Tom Scharf / Dennis Woysch

5. Platz: Heide Zenge

Sandra Eck

Eyal Elkana

Stefan Schmitz