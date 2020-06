Sylter Schulabschlüsse verlaufen anders als sonst : Enttäuschung über eingeschränkte Schul-Entlassfeier

Schüler können als Ausgleich Schulzeitfotos an die Sylter Rundschau senden.

Avatar_shz von Wiebke Stitz

22. Juni 2020, 09:34 Uhr

Sylt | In diesem Jahr sind die Schulabschlüsse auf Sylt coronabedingt anders als sonst. Egal, ob die Schülerinnen und Schüler sich jetzt über ihren Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, den Mittleren Schulabschluss oder das Abitur freuen - große Bälle und ausschweifende Feiern sind nicht möglich. Deshalb bittet die Sylter Rundschau alle Schülerinnen und Schüler, die Insel durch das Einsenden von Fotos an ihrer Schulzeit teilhaben zu lassen. Die Fotos sind dann nicht nur auf dem facebook-Account der Sylter Rundschau zu finden, sondern werden auch in der Tageszeitung und unter shz.de veröffentlicht. Den Auftakt macht heute Damla Caliskan. Sie schickt uns Fotos aus der Schulzeit der Q2s am Schulzentrum Sylt und erzählt, wie das Abitur ablief:

"Mit Beginn der Schulschließung haben sich viele zuerst den Ausfall der Prüfungen gewünscht, was letztlich nicht geschah, doch dafür sorgte, dass viele der Abiturienten erst spät anfingen, für das Abi - da es ja womöglich immer noch ausfallen könnte - zu lernen.

Caliskan

Dass wir unseren allerletzten Schultag am 13.03 hatten, realisierten wir erst sehr spät, da es damals noch hieß, wir würden uns nach den Osterferien nochmal wiedersehen.

Zu den Prüfungen selbst:

Die erste Prüfung, in unserem Profilfach, musste vom ursprünglich geplanten 26. März auf den 21. April verschoben werden. Alle anderen Prüfungen fanden termingerecht statt.

Die Abstandsregelungen und Hygienevorschriften wurden alle berücksichtigt, indem der Jahrgang in der Sporthalle seine Prüfungen schrieb, da dieser genug Platz bot. Die, die zur Risikogruppe gehörten, durften einen Einzelraum ihre Prüfung ablegen. Durch die Pandemie mussten wir sowohl die Entlassfeier als auch den Abiball verschieben. Der Abiball findet nun voraussichtlich am 12. September statt und nicht wie geplant am 20. Juni.

Caliskan

Die Entlassfeier wurde auf zwei Daten, den 22. sowie den 23. Juni aufgeteilt, um so die Abstandsregelungen besser einhalten zu können. Wir werden also nicht mit all unseren Klassenkameraden feiern können, sondern nur mit der Hälfte. Weiterhin findet sie auch nicht wie gewohnt im Kursaal3 in Wenningstedt statt, sondern im Forum unserer Schule.

Auf der Entlassfeier dürfen außerdem nur einzelne Lehrer anwesend sein, was angesichts der Tatsache, dass wir Schüler auch Reden halten, in denen wir viele Lehrer ansprechen und ihnen danken, schade ist. Außerdem dürfen wir jeweils nur zwei Begleitpersonen mitnehmen, die vom selben Haushalt sind.

Caliskan

Insgesamt sind wir sehr enttäuscht darüber, dass sowohl der stressige Part, nämlich die Abiturprüfungen, sich unter der Pandemie als noch schwerer erwiesen als auch der freudige Part, also die Entlassfeier und der Abiball, dadurch nur sehr eingeschränkt möglich sind.

Es ist, so stellen wir jedes Mal aufs Neue fest, ein außergewöhnliches sowie unvergessliches Abiturjahr."