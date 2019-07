Kolumne : "Entscheiden Sie ... jetzt!"

In "Alles ist Sylt...man muss nur richtig lesen" hält der Kabarettist Manfred Degen diesmal ein Quiz für seine Leser bereit.

von Manfred Degen

05. Juli 2019, 14:06 Uhr

Im Stadtpark rupft sich ein ungefähr dreijähriges Mädchen (... es ist Muttertag) einen Blumenstrauß zusammen. In der Nähe steht ihr Vater mit einem American Staffordshire Terrier an der Leine, raucht und telefoniert in gebrochenem Deutsch. Was machen Sie?

A) Sie nehmen dem Kind die Blumen mit dem Hinweis weg, dass das ja wohl eher eine deutsche Leitkultur sei, sie solle mal lieber mit ihrer Puppe spielen. Wie heißt die denn? Fatima?! Na ja, auch irgendwie schön.

B) Sie fragen den Vater, ob er ganz sicher sei, dass der kleine Fratz da seine Tochter ist. Die sehe ja ganz anders aus als er, sympathischer - eher deutsch.

C) Sie wollten immer schon mal wissen, wer schneller ist: Sie oder ein Kampfhund mit Migrationshintergrund. Im Augenblick haben Sie noch einen leichten Vorsprung...

Sie wollen bei Famila Ihre Mehrwegflaschen wieder in den Kreislauf einfügen. Vor Ihnen steht Johannes B. Kerner und schiebt - ein fröhliches Lied pfeifend - seine Pfandflaschen in die Wand. Zum Schluss drückt er den Summenknopf des Automaten, ergreift den Bon, geht zur Kasse und läßt sich 1 Euro achtundsechzig auszahlen. Anschließend trollt er sich Richtung Parkplatz. Sie stehen kurzatmig da und staunen. Was machen Sie jetzt?

A) Sie senden eine Mail an den ZDF-Intendanten und bitten ihn, den berühmten, hochprominenten Sportreporter Johannes B. Kerner besser zu bezahlen - zumindest über den Mindestlohn.

B) Sie rufen Ihren Sohn (Tochter) an und bitten, das im September zu erwartende Enkelkind, wenn es denn ein Knabe wird, Johannes Baptist zu nennen.

C) Sie nehmen mit dem Bundespräsidialamt Kontakt auf und schlagen vor, den Philanthropen und Alltags-Philosophen Johannes B. Kerner wegen seiner vorbildlichen, da nachhaltigen Lebensführung mit dem Greta-Thunberg-Umweltpreis mit Eichenlaub auszuzeichnen.

Sie fahren mit dem Autozug nach Niebüll. Aus dem Auto vor Ihnen fliegen immer wieder brennende Zigarettenkippen in den trockenen Bewuchs der Böschung. Wie verhalten Sie sich?

A) Sie gehen, wenn der Zug mal kurz hält, nach vorne und schnorren sich eine Kippe.

B) Sie bringen Ihren neuen Freunden sechs Dosen Bier, damit’s richtig lustig wird.

C) Sie rufen bei der Polizei an und melden, dass mit dem nächsten Autozug drei Drogenkuriere ankommen. Oder auch gut: Die drei RAF-Rentner, die bisher unentdeckt als Bankräuber unterwegs sind, steuern Niebüll an. Dann stellen Sie ihren Sitz bequem und freuen sich darauf, der GSG 9 mal bei der Arbeit zuzuschauen: Hubschrauber, Blendgranaten, Türen aufsprengen, na, halt das Übliche.

Liebe Leser, bitte wählen Sie jeweils A, B oder C und begründen Sie Ihre Entscheidung – aber mit Esprit, bitte! Das Ergebnis dann an mich: manfred.degen@shz.de