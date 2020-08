Entenmuscheln auf Sylt?

Avatar_shz von Wiebke Stitz

03. August 2020, 18:36 Uhr

Sylt | Schon in der vergangenen Woche hat sich Günther Freitag bei der Redaktion gemeldet. Am Strand vor den Tetrapoden nördlich vom Strandzugang S Point hat er diesen besonderen Baumstamm gefunden. Dazu schreibt er: „Darauf sind unzählige Gebilde zu sehen, wohl Lepas anatifera, eine Art der Entenmuscheln in der Klasse der Rankenfußkrebse, die weltweit in Ozeanen an Treibgut zu finden ist.“ Das hat er zunächst bei Wikipedia gelesen. Um Genaueres herauszufinden, hat er Kontakt mit dem Alfred-Wegener-Institut in List aufgenommen. Wir werden gespannt verfolgen, was Herr Freitag noch herausfindet.