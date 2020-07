Ehemaliger betreiber des “kleinen Bruder“ : Enrico ist die Sylter „Königin der Könige“

Er trägt die höchsten Schuhe der Insel. Und spielt seine Rolle perfekt.

von Wiebke Stitz

06. Juli 2020, 15:52 Uhr

Läuft Enrico Schulze durch die Friedrichstraße in Westerland, drehen sich alle nach ihm um – nach ihm und seinem großen, grauen Saurüden Leo. Hängen bleibt der Blick zumeist an Enricos Schuhwerk: High Heels. Männerbeine in Stöckelschuhen kennt man sonst maximal aus Hamburg oder Berlin. Auf Sylt sticht Enrico damit aus der Masse der Funktionsjackenträger und Loaferliebhaber. Mal in Leggins, mal in Shorts, im türkisen Einteiler oder Fake-Fell-Jacke, bunt, flippig, ausgefallen und mit einem herzlichen Wort und einem breiten Lächeln für jeden, der ihm begegnet, bringt Enrico Großstadt-Flair auf die Sylter Straßen.

Fünf Jahre sind mittlerweile vergangen seit der 45-Jährige aus Hamburg auf die Insel kam, die ihn seit seinem ersten Tag gefesselt hat. Nach dem Ende einer langjährigen Beziehung wollte er sich eine Auszeit nehmen – auf Sylt. Und wie das Leben so spielt, kam eines zum anderen: Enrico übernahm den „Kleinen Bruder“, die Schwulenbar in der Bötticherstraße in Westerland. „Im Nachhinein wusste ich überhaupt nicht, was ich da damals gemacht habe“, gibt er lachend zu. „Das war aber auch gut so“, findet er. „Denn dadurch kennen mich die Menschen hier.“ Und das stimmt: Enrico ist „der mit dem großen Hund“ oder „Ach ja, der Mann mit den High Heels“. „Das hat mir natürlich gut gefallen, denn ich mag Menschen“, sagt er über die Aufmerksamkeit, die ihm in den letzten Jahren zuteil wurde. Weil er die Situation und das männliche Publikum in der Bar an manchen Tagen als „normaler Typ“ aber nur schlecht ertragen konnte, schuf er die Rolle, die bis heute ein Teil von ihm ist. Er wollte seinen Gästen etwas bieten, kam von da an in hohen Schuhen und ausgefallenen Klamotten zur Arbeit. So auch, als ein Sylter Gastronom ihn zu seiner Weihnachtsfeier einlud. Enrico, der an jenem 24. Dezember selbst arbeiten musste, machte sich nach Feierabend auf den Weg – in seiner „Arbeitskleidung“: Einem „Weihnachtsmannkostüm“ und hohen roten Lackstiefeln: „Ich hatte diese Shorts und diese Schuhe an und bin einfach losgelaufen. Dann ging das Laufen in hohen Schuhen einfach, weil ich mich so geil fand!“

Übel nehmen kann man ihm solche Sprüche nicht, zu authentisch ist die Rolle, „die Königin der Könige“, die er verkörpert, sobald seine Zehen in einem seiner zahlreichen Paar hochhackiger Schuhe stecken. Die Rolle seines Lebens war geboren. „Mich kannte keine Sau auf dieser Insel – boom, und dann habe ich jeden Einzelnen überfordert, mich selbst eingeschlossen.“



„Die Rolle ist eine Granate!“





Wie er die Rolle beschreiben würde? „Sie ist ’ne Granate! Und sie ist auf jeden Fall weiblich“, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. „Die Rolle hat ein Mega-Selbstbewusstsein. Und das finde ich Hammer! Diese Ausstrahlung! Mega!“ Und Enrico? „Enrico hat gar kein Selbstbewusstsein, gar keins!“, ruft er. Heute gibt der Wahlsylter zu, dass die Rolle lange Zeit ein Schutzpanzer war. „Teilweise habe ich gedacht, ich bin nur diese Rolle.“

Dann kam die Pandemie: „Die neue Zeit ist anders, sie ist bewusster“, findet er jetzt. Anfangs sah das nicht so aus. Midlife-Crisis traf bei ihm auf coronabedingte Einsamkeit. „Durch Corona war meine Rolle tot! Was meinste, wie die rebelliert hat? Alles war ein Desaster!“



„Der Junge“ ist der sensiblie Gegenpart





Zum Glück waren seine Freunde da, die ihn wachrüttelten, ihm sagten, dass sie doch alle im selben Boot sitzen, dass der Lockdown niemandem leicht fällt. Plötzlich sei „der Junge“, der ruhigere, sensiblere Gegenpart zu „der Rolle“, immer mehr zum Vorschein gekommen.

Enrico Schulze meditiert jetzt viel, hat die Zeit und die Ruhe genutzt. Eine neue Wohnung kam dazu und damit der Neustart. Heute weiß er: „Das (die Rolle, Anm. der Redaktion) bin trotzdem ich. Nur eben in unterschiedlichen Klamotten mit unterschiedlicher Ausstrahlung.“

In den vergangenen Jahren, nach dem Aus der Bar, war Enrico mal hier, mal da – als Verkäufer beim Bäcker oder in diversen Sylter Gastronomiebetrieben. Und jetzt? Jetzt ist Enrico Schulze zurück – mit neuen Ideen und guter Laune. „Ich weiß ganz genau, wer ich bin hier auf dieser Insel“, sagt er. „Ich will und kann die Menschen begeistern und ihnen Kraft geben.“ Kraft, die er selbst aus den stillen Momenten auf Sylt zieht. Braucht er Ruhe, zieht es ihn nach Morsum. „Da kann man mich immer aussetzen.“ Ob er sich hier zuhause fühlt? „Das weiß ich eben nicht. Vom Herzen her: Ja.“

Dass Enrico Schulze es nicht immer leicht hatte, merkt man im Verlauf des Gespräches immer mal wieder. Auch, wenn er versucht, sich das nicht anmerken zu lassen. „Ich habe relativ früh lernen müssen, dass man für sich selbst verantwortlich ist.“ Bei Pflegeeltern sei er aufgewachsen. Die beiden seien toll gewesen, mehr möchte er dazu nicht sagen. Er denkt kurz nach, lacht dann: „Ich habe eigentlich immer gemacht, was ich wollte.“

Überhaupt lacht Enrico Schulze viel, wirkt fröhlich. Die coronabedingte Auszeit tat ihm gut. Jetzt ist er bereit für Neues: „Ich möchte so gerne einen Podcast starten“, erzählt der gelernte Kellner. „Gib mir ein Mikro, und ich mache irgendwas – das ist meine Wunschvorstellung für die Zukunft.“

Ansonsten entscheidet der Lebenskünstler jeden Tag aufs Neue, wo die Reise für ihn hingeht – schlüpft er in „seine Rolle“ oder nicht, bleibt er zuhause oder geht er raus.

In eineinhalb Stunden redet Enrico viel, lacht und raucht, zu seinen Füßen liegt der gigantische Saurüde, der mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit erhält wie sein Herrchen, und ihn stumm anhimmelt. Es passt „wie Arsch auf Eimer“, sagt er, wie Enrico zu Sylt.