Gastronomie und Hotellerie : Englischer Service bei „Sylter Auster“

von Sabine Fleischmann

erstellt am 25.Nov.2017 | 05:15 Uhr

24 junge Menschen traten am Donnerstagabend in der Berufsschule Westerland nervös von einem Bein auf das andere. 16 von ihnen im klassisch schwarz-weißen Service-Outfit, acht von ihnen in weißen Kochjacken. Denn hier waren angehende Hotel- (Hofas) und Restaurantfachkräfte (Refas) sowie zukünftige Köche angetreten, um sich dem Berufswettkampf „Sylter Auster” zu stellen. Ausgerichtet vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Sylt , können die Nachwuchskräfte seit 1992 freiwillig und unter fast realen Bedingungen unter Beweis stellen, was sie in ihren ersten Ausbildungsjahren gelernt haben.

Wie im vergangenen Jahr wurden die verschiedenen Ausbildungszweige per Losverfahren bunt gemixt, sodass sich acht Teams bildeten, die im optimalen Fall aus je einem Koch, einem Refa und einem Hofa bestanden. Diese Dreierteams bekamen einen Inselnamen zugeteilt, der gleichzeitig die Basis für die Marketing-Aufgabe bildete, denn jedes Team musste auch einen kurzen Werbefilm drehen. Thema des Kurzfilms sollte eine innovative und gewinnbringende Veranstaltung für den jeweiligen Ort sein, die nicht nur clever präsentiert werden, sondern sich auch thematisch in der Tischdekoration widerspiegeln musste.

So wurden die geladenen Gäste an den Tischen zum Beispiel vom Team Hörnum begrüßt, das den Leuchtturm in den Mittelpunkt ihrer Tischdekoration stellte. Bewertet wurden die PR-Filme nicht nur von den Prüfern der Berufsschule, sondern auch vom Team der Sylt Marketing Gesellschaft (SMG), das seinen professionellen Blick auf die Ideen der Prüflinge warf. Den besten Vorschlag für ein gewinnbringendes Event hatte das Team Kampen, das „ein Festival der neuen Weltrekorde” entwickelte. Kampen wurde als Austragungsort für das lauteste Brüllen gegen den Wind oder das Rückwärtslaufen im Sand präsentiert. Belohnt wurde das Team für seinen humorvollen Vorschlag mit Freikarten für den nächsten Genusspfad in Westerland.

Bevor auch alle anderen Teilnehmer ihre Preise oder Urkunden in Empfang nehmen konnten, standen ihnen allerdings einige Prüfungsaufgaben bevor. Während die Köche ihr bestes Gericht rund um die Sylter Auster entwickeln mussten, führten die Hofas und Refas erste Gespräche mit den Gästen, dekantierten Weine, schenkten Wasser nach und servierten als ersten Gang eine Suppe. Die namensgebende Sylter Auster wurde derweil in der Küche kreativ in Szene gesetzt und als zweiter Gang aufgetischt. Da jeder Koch nach seinem eigenen Rezept ans Werk ging, kam die Königin der Nordsee in acht verschiedenen Varianten an die Tische, die die Sylter Royal als Ravioli, gratiniert, pochiert, gebacken oder auch pur präsentierten. Unter den strengen Augen der Prüfer mussten die Köche dann den Hauptgang in Angriff nehmen, dessen zentrales Thema die Ente war. Ob als rustikale Keule mit Apfel-Rotkohl oder etwas schicker als Brust mit gefüllten Wirsingbällchen oder Spitzkohlroulade mit Quittenchutney blieb jedem Prüfling selbst überlassen. Den Gästen schmeckten jedoch alle Varianten, nachdem die angehenden Restaurantfachleute den „Englischen Service“, sprich das Vorlegen der Speisen auf den Teller, fehlerfrei geschafft hatten. Mit Tiramisu, Schokoladenküchlein oder gefüllter Birne endete nach rund zwei Stunden für die Gäste ein köstliches Menü und für die Prüflinge ein lehrreicher Wettbewerb. Claas-Erik Johannsen blieb in seiner Funktion als Dehoga Sylt-Vorsitzendem nur noch, die Gewinner der verschiedenen Kategorien zu verkünden:

Den Preis für das beste Austerngericht überreichte Bine Pöhner von Dittmeyer’s Austern Company an Koch-Azubi David Wieler vom KAI3 in Hörnum. Der beste Koch des Abends war eine Köchin: Maria Jaeger vom Severin*s gewann das handsignierte Kochbuch von Johannes King. Als bester Auszubildender im Hotelfach setzte sich Tjorven Revenstorf vom Keitumer Benen-Diken-Hof durch. Den Preis für den besten Restaurantfachmann in spe erhielt Jochen Büscher, ebenfalls vom Benen-Diken-Hof. Die Beiden bildeten zusammen mit Koch-Azubi Yannis Hartkämper (Benen-Diken-Hof) das Team Morsum, das für seine Gemeinschaftsleistung auf Platz eins der Wertung landete und somit auch den von der EVS gesponserten Hauptpreis in Höhe von 3000 Euro abräumte. Zweitplatzierte in der Gesamtwertung – und damit um 1500 Euro reicher – wurde das Team Kampen (Fabienne Merk und Thérèse Daub – beide Hofa, Steven Schenk – Koch) , das seinen Preis vom Hotel A-Rosa in List erhielt. Die Syltfähre spendierte schließlich den dritten Preis in Höhe von 750 Euro, der an das Team Westerland (Köchin Maria Jaeger sowie Hofas Till Stiegler und Silja Richter) ging. Bei all den vielen Ehrungen durfte einer jedoch auf keinen Fall vergessen werden: Berufsschullehrer und Prüfer Heiner Seehausen, der nach 32 Jahren im Job an diesem Abend seine letzte Sylter Auster absolvierte und sich im Sommer in den Ruhestand verabschiedet.