Gemeinde Sylt : Endlich wieder Weihnachtsmarkt

Hauptausschuss gibt sein Okay für Budenzauber in Westerland / Veranstalter ist auf Sylt gut bekannt

von Pierre Boom

15. März 2018, 04:36 Uhr

„Hyggelig“ soll es werden diesen Winter in der Westerländer Innenstadt. Der Hauptausschuss der Gemeinde Sylt stimmte am Dienstag mit deutlicher Mehrheit dafür, ab Mitte Dezember 2018 wieder einen von vielen Sylter und auch Inselgästen sehnlichst erwarteten Weihnachtsmarkt durchzuführen. Unter dem Motto „Hygge – der 1. Sylter Wintermarkt“ soll auf dem Platz „Neue Mitte“ ein großes Zelt mit durchsichtigen Planen aufgestellt werden, welches die gesamte Veranstaltungsfläche überdacht, zitierte Bürgermeister Nikolas Häckel aus dem Konzept des Betreibers. „Sylt ist Genuss, Schlemmen sowie hochwertige Handwerkskunst und Manufakturarbeit“, heißt es darin weiter. Der Schwerpunkt des Weihnachtsmarkts soll auf hochwertigen Ausstellern, Manufakturen und Künstlern liegen: „Die Aussteller sorgen für besten Genuss und bieten besondere Geschenke, mit denen man seine Liebsten überraschen möchte.“

Durch das große Zelt soll eine „geschlossene und gemeinschaftliche Atmosphäre“ geschaffen werden. Zudem biete das Zelt Schutz gegen Kälte und Sturm und erlaube eine planmäßige Öffnung des Wintermarktes für die Aussteller. Diese sollen in kleinen Holzhütten ihren Platz finden, die verwinkelt und in kleinen Gassen unter dem Zelt stehen. Angestrahlt werden die Weihnachtshütten von Lichterketten und von den beleuchteten Bäumen auf dem Platz der „Neuen Mitte“. Auf der Grünfläche sollen Hackschnitzel liegen, die für warme Füße sorgen und gleichzeitig die Rasenfläche schützen.

Teilweise sorgten „blumig-hyggeligen“ Formulierungen im Konzept des Veranstalters allerdings für Schmunzeln, ja sogar Heiterkeitsausbrüchen bei den Teilnehmern der Sitzung, wie zum Beispiel: „Mittig im Zelt funkelt und dreht sich ein Karussell – ein Magnet für Kinder und für Alle einfach schön anzuschauen. An den Wochenenden könnten flauschige Esel in einem geschützten Gehege die Geschichte um Betlehem aufgreifen. Gesangseinlagen (Kirchen- und Shanty-Chor, etc.), Märchenstunden unter dem Schutz des großen Zeltes wären ebenfalls möglich.“

Weitere Ideen für das Programm sind „bauchige Sylter Glühweintassen“ mit Friesensprüchen. Ein „Postamt des Sylter Weihnachtsmanns“ soll die Weihnachtspost mit einem besonderen Stempel versehen oder Wunschzettel der Kinder entgegennehmen. Darüberhinaus soll ein Wettbewerb unter allen Sylter Bäckereien für den besten „Sylter Baumkuchen“ (analog zum Dresdner Christstollen) stattfinden und es könnte eine „Kinderbackstube“ eingerichtet werden, in der zum Beispiel Lebkuchen-Friesenhäuser gebacken werden. Im Konzept ist außerdem an das leibliche Wohl gedacht: Gastronomen der Insel sowie andere Aussteller sollen regionale und frische Lebensmittel wie „Deftiges“ vom Sylter Galloway-Rind oder Lamm anbieten sowie Sylter Backkunst und Teegenuss. Ganz klassisch gibt es ebenso gebrannte Mandeln, heiße Maronen, Schmalzgebäck und Glühwein. Bei einem Tannenbaumverkäufer soll den Besuchern die Möglichkeit geboten werden, sich einen Weihnachtsbaum zu kaufen oder einen friesischen Jöölboom mitzunehmen.

Ergänzend zum Konzept erklärte Bürgermeister Nikolas Häckel, dass auch geplant sei, auf dem Wintermarkt eine Eislaufbahn aufzubauen, allerdings lediglich eine Künstliche wie neben „Gosch am Kliff“ in Wenningstedt. Diese „synthetische Variante“ stieß bei einigen Gemeindevertretern aber auf Ablehnung: „Wenn schon, dann eine bitte eine richtige Eisbahn“, sagte Lars Schmidt aus der Fraktion „Die Insulaner“. Grundsätzlich überwog jedoch die Zustimmung aus der Politik für das Konzept: „Wir sind uneingeschränkt begeistert von den Plänen für den Weihnachtsmarkt in Westerland“, sagte Kay Abeling (CDU), der Vorsitzende des Ortsbeirats, „und wir sind froh, dass endlich überhaupt was passiert.“

Über die finanziellen Details des Wintermarktes beriet der Ausschuss zwar nicht-öffentlich, Vorsitzender Carsten Kerkamm (CDU) teilte auf Nachfrage der Sylter Rundschau jedoch mit, dass die Gemeinde Sylt dafür kein Geld aus der Haushaltskasse ausgebe, sondern das Vorhaben lediglich „mit kostenlosen Eigenleistungen bis maximal 10 000 Euro unterstütze“ – zum Beispiel durch den Bauhof oder das Ordnungsamt. Beschlossen worden wäre außerdem eine Verlustabdeckung für den Veranstalter von maximal 5000 Euro seitens der Gemeinde Sylt. Jeweils den gleichen Betrag hatten auch der Verein Sylter Unternehmersowie die Energieversorgung Sylt zugesagt.

Schlussendlich votierte der Hauptausschuss mit neun Ja-Stimmen zu zwei Nein-Stimmen für das Projekt. Seine Ablehnung begründete Lars Schmidt mit Kritik an dem „wieder einmal fehlenden Engagement“ des Insel Sylt-Tourismus-Service: „Ich habe wirklich nichts gegen einen Weihnachtsmarkt, stimme aber dagegen, weil wir besser den ISTS hätten anweisen sollen, das zu machen ...“

Der Veranstalter von „Hygge – der 1. Sylter Wintermarkt“ ist auf der Insel übrigens gutbekannt. Die Schneider Event GmbH aus Hamburg organisiert seit vielen Jahren die Polo-Turniere in Hörnum und Keitum. Man freue sich über das positive Votum, hieß es auf Anfrage unserer Zeitung. Aber es sei noch sehr viel zu tun, bis alles organisatorisch und logistisch in trockenen Tüchern wäre. Fest steht allerdings schon der Zeitrahmen: Am Freitag, dem 14. Dezember, soll es losgehen mit der „hyggeligen Atmosphäre“ mitten in Westerland und Schluss mit dem Budenzauber soll dann erst am 6. Januar im neuen Jahr sein.