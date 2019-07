Endlich wieder Showtime im Meerkabarett

Große Opening-Gala am kommenden Montag mit Piet Klocke und seinen Gästen Nessi Tausendschön, Jane Comerford, Comedian Harmonists und Starbugs Comedy

von sr

05. Juli 2019, 18:44 Uhr

Rantum | „The same procedure as every year“ – nach der großen Jubiläumssaison im vergangenen Sommer ist ab Montag wieder Showtime fürs Meerkabarett. Eröffnet wird die 26. Festival-Saison am Montag, 8. Juli, um 20 Uhr in der event:halle der Rantumer Syltquelle wieder mit dem künstlerisch hochkarätigen wie unterhaltsamen Opening – und mit dem Mann, der seit unzähligen Jahren beliebter Gastgeber dieses Abends ist: Piet Klocke. Auf seine ebenso zerstreute wie amüsante Art wird das komödiantische Multitalent auch dieses Mal durch das Programm der Eröffnungsgala führen. Ob er dabei auch endlich mal einen Satz sinnvoll zu Ende bringen wird, bleibt abzuwarten – aber hoffentlich nicht! Als Show-Gäste präsentiert Piet Klocke in diesem Jahr Nessi Tausendschön, Jane Comerford, die Comedian Harmonists und Starbugs Comedy und somit schon zu Beginn des Meerkabaretts einige Glanzlichter des Festivals.

Sie ist ein Original, unverwechselbar und charismatisch: Wenn Nessi Tausendschön die Bühne betritt, gerät bei so manchem Zuschauer das Blut in Wallung vor Erstaunen. Diese Stimme, mit der sie provoziert und parodiert, spricht, spielt und singt, ein Organ, das tremolierend jede Amsel in den Schatten stellt. Und diese Energie, mit der sie das Publikum mitnimmt zu Comedy, Musik und großem Theater, zu anarchischem Unsinn und Spielfreude.

Das stets gut gelaunte „Country-Girl“ Jane Comerford ist spätestens seit ihrem Nr.1-Hit „No No Never“ mit der Band Texas Lightning bestens bekannt. In diesem Jahr ist die australische Vollblutmusikerin mit der einzigartigen Stimme endlich auch beim Meerkabarett zu Gast. Mitgebracht hat sie weltberühmte Hollywoodhits – filmreif interpretiert: tragisch und komisch, gefährlich und romantisch.

Man könnte meinen, diese Männer wären wirklich die Comedian Harmonists. Sie sehen (fast) so aus, singen deren weltberühmte Songs und verzaubern ihr Publikum ähnlich wie ihre großartigen Vorbilder. Ihre stilsichere Show ist witzig, anrührend und musikalisch erstklassig – mit kessem Hüftschwung und immer auch einem Augenzwinkern sorgen sie mit ihrer Revue für jede Menge Comedy, noch mehr Harmony – und vor allem: Seele!

Starbugs Comedy lassen es in ihrer Show richtig krachen. Mit einer Mischung aus Tanz, Akrobatik und Comedy haben die drei Schweizer ein ganz eigenes, verblüffend dynamisches Comedy-Format kreiert. Fantasievoll, witzig und überaus listig verführen sie ihr Publikum, dass aus dem Staunen nicht mehr herauskommt.

Eintrittskarten für diese und für alle weiteren Veranstaltungen der Meerkabarett-Saison 2019 gibt es via Tickethotline unter den Tel-Nr. 040-47110644 oder 04651-4711, bei allen Sylter Vorverkaufsstellen sowie im Internet auf www.meerkabarett.de.