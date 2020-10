Endlich Klarheit über Sylter Wohnraum-Situation

Der Bauausschuss der Gemeinde Sylt lehnt den raumordnerischen Vertrag ab, doch bringt die Diskussion viele Fakten an den Tag

von Wiebke Stitz

20. Oktober 2020, 18:02 Uhr

Westerland | Selten hat eine Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Sylt für einen solchen Andrang an Zuschauern und eine solche Klarheit mit Blick auf die Wohnraumsituation der Insel gesorgt. Auf der Tagesordnung stand der raumordnerische Vertrag (ROV) der fünf Inselgemeinden mit dem Land Schleswig-Holstein. Die vier Amtsgemeinden haben diesem bereits zugestimmt. Zustande kommt der Vertrag jedoch nur,wenn alle Gemeinden sich für ihn aussprechen.



Alle Gemeinden müssen für den Vertrag sein





Deshalb waren Burkhard Jansen, Fachbereichsleiter Bauen des Kreises Nordfriesland, sowie Klaus Einig und Johannes Pick von der Regionalplanung des Landes Schleswig-Holstein vor Ort. Sie stellten klar, dass die Initiative zum ROV von den Gemeinden der Insel Sylt ausgegangen sei. Dann skizzierten sie - vor allem initiiert durch die Fragestellung gut informierter Zuschauer - folgenden Sachstand: Auf Grundlage des Wohnmarktkonzeptes aus dem Jahr 2012 konnte belastbares Zahlenmaterial für die Menge an Dauerwohnraum in den Gemeinden gewonnen werden. Dieses diente als Grundlage für das geltende Wohnraumentwicklungskonzept und den Regionalplan 5. Sie lassen eine Erweiterung des Dauerwohnraums um 10 Prozent zu. Die durch das Institut für Wohnen und Stadtplanung (ALP) erstellte Analyse definiert bis 2030 allerdings einen Bedarf von rund 2500 Dauerwohnungen. Da dieser Bedarf durch das Wohnraumentwicklungskonzept beziehungsweise den Regionalplan 5 nicht gedeckt werden kann, wurde der ROV entworfen. Soweit die bekannten Fakten.

Mit anscheinend für einige Ausschussmitglieder neuen Informationen warteten die beiden Fachleute dann auf die Frage nach der Sicherung des sowohl neu entstehenden als auch bestehenden Dauerwohnraums auf: Bereits die ALP-Analyse weise darauf hin, dass der Insel bis zum Jahr 2030 rund 1000 Dauerwohnungen durch Umwandlung in Ferien- und Zweitwohnungen verlorengehen würden.



Sylt verliert bis 2030 1000 Dauerwohnungen





Der errechnete Bedarf an 2500 Einheiten hätte dieses bereits einkalkuliert. De facto würden durch den raumordnerischen Vertrag also „nur“ 1500 neue Einheiten geschaffen werden.

Unkalkulierbar sei auch die Anzahl der Nutzungsumwandlungen in Objekten, die durch einen Umzug von Syltern in neuem Dauerwohnraum frei würden. Diese könnten aufgrund bestehender Rechte von ihren Besitzern möglicherweise ebenfalls in Ferien- und Zweitwohungen umgewandelt werden.

Sollte der ROV nicht unterschrieben und somit keine 2500 neuen Dauerwohnungen gebaut werden, klärten Jansen und Pick weiter auf, würden die 1000 Dauerwohnungen trotzdem durch Umwandlungen verloren gehen.

Dann hätten das Wohnraumentwicklungskonzept und der Regionalplan 5 weiterhin Gültigkeit, 1000 neue Dauerwohnungen könnten gebaut werden.

„Das wäre für Sylt dann ein reines Nullsummenspiel“, stellt Jansen klar. 1000 Wohnungen würden zwar gebaut, doch gleichzeitig 1000 Wohnungen dem Dauerwohnungsmarkt verloren gehen. Hier sei es jetzt und wäre es auch bislang Aufgabe der Gemeinden gewesen, durch Bebauungspläne Dauerwohnraum als solchen langfristig zu schützen.







CDU enthält sich bei Abstimmung der Stimme





Harte Fakten für die Mitglieder des Bauausschusses. Die CDU ließ die Sitzung für eine interne Beratung unterbrechen. Die Entscheidung, die die Abgeordneten zu treffen hatten, lag zwischen der Zustimmung zum raumordnerischen Vertrag mit 2500 neuen Dauerwohnungen oder der Beibehaltung des Wohnraumentwicklungskonzeptes mit rund 1000 Dauerwohneinheiten. In jedem Fall aber abzüglich der 1000 Wohneinheiten, die bis 2030 dem Sylter Dauerwohnungsmarkt verloren gehen werden.

Die Entscheidung der namentlichen Abstimmung fiel mit sechs Nein-Stimmen und einer Ja-Stimme gegen den raumordnerischen Vertrag aus. Die CDU enthielt sich der Stimme, um nochmals zu beraten. Dazu hat sie Zeit bis morgen Abend. Dann nämlich steht der raumordnerische Vertrag auf der Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung.