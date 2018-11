Rotary Adventskalender : Endlich auf Märkten und online erhältlich

Alle Jahre wieder aufs Neue sehr begehrt

von shz.de

04. November 2018, 19:14 Uhr

Beim Lichterfest in den Sylter Werkstätten hat es leider wegen Zustellungsproblemen der Post nicht geklappt. Aber jetzt sind die begehrten Adventskalender des Rotary Club endlich auf Sylt und auf folgenden Märkten erhältlich: Archsumer Weihnachtsstübchen, 24. und 25. November in der „Alten Schule“; Scheunenmarkt in Sylter Landschlachterei Keitum, ebenfalls am 24. und 25. November; Jööltir ön Muasem, 30. November bis 2. Dezember im Muasem Hüs sowie Lister Weihnachtsmarkt am 1. und 2. Dezember in der alten Grundschule, Landwehrdeich 1. Außerdem gibt es den Rotary Adventskalender im Internet auf https://rcsylt.shop.epages.de.