Sylter Vereinssport : Elf Kreismeistertitel für den TSV

Sylter Badminton-Mädchen trumpften groß auf. Am Sonnabend findet Projekt „Familien in Bewegung“ in Gymnasiumhalle statt.

von sr

22. Januar 2019, 16:01 Uhr

Westerland | Ein überragendes Ergebnis gab es am vergangen Wochenende für die Badmintonabteilung des TSV Westerland bei den Heim-Kreismeisterschaften für Kinder- und Jugendliche in der Gymnasiumhalle.

Besonders die Sylter Mädchen trumpften ganz groß auf und holten neun von zehn möglichen Titeln. Den Anfang machte die jüngste Teilnehmerin. In der „Altersklasse unter elf Jahren“ (AK U11) war Vianne Sach beste Nordfriesin. Bei den Jungen kamen in dieser Altersklasse mit Dominik Matejka (3.) und Tjalve Kruse (2.) zwei weitere Insulaner auf das Podest, verpassten den Titel aber knapp.

In der AK U13 schaffte Leandra Klangwald den Hattrick. Sie gewann ihr Einzel, das Doppel mit Palisha Marhajan und das Mixed mit Moritz Fichtner. Dasselbe glückte Henrike Böhm eine Altersklasse höher (U15) mit den Erfolgen im EZ, Doppel mit Ida Junker (TSV Langenhorn) und Mixed mit Jannis Dorow. Cosmea Fröhlich und Robin Reyer holten den Titel im Mixed U17. Im Mädchendoppel U17 gelang Lara Heer der Sieg mit ihrer Partnerin Pia Dähn (TSV Ostenfeld W/W). Die Titelsammlung komplettierte Jannis Dorow, der sowohl im EZ U15 als auch im Mixed gewann und damit erfolgreichster männlicher Teilnehmer des TSV Westerland war.

Die weiteren Ergebnisse aus Sylter Sicht:

ME U13

JE U13

ME U15

M-Doppel U15

JE U15

ME U17

2. Palisha Marhajan, 3. Hailey Klusch, 4. Jule Hagedorn, 5. Dominika Gorniak, 6. Illiyun Atalay2. Moritz FichtnerM-Doppel U13: 2. Dominika Gorniak/Illiyun Atalay3. Emily Schiebilock, 4. Saraya Mamadou, 6. Ambika Lama, 8. Jette Kamp2. Emily Schiebilock/Ambika Lama, 3. Soraya Mamadou/Jette Kamp6. Jannik Dorl2. Cosmea Fröhlich, 3. Lara Heer

Bereits am Sonnabend, 26. Januar, geht es aktiv in der Badmintonsparte weiter. Wenn um 10 Uhr die Gymnasiumhalle allen Sylter Familien offen steht, um beim Projekt „Familien in Bewegung“ mitzumachen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.