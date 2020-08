Elf junge Bildhauer arbeiten gerade auf Sylt

Frauen und Männer aus ganz Deutschland treffen sich auf der Insel, um besondere Skulpturen zu entwerfen / Werke am Mittwoch zu ersteigern

Avatar_shz von shz.de

14. August 2020, 18:36 Uhr

Wenningstedt-Braderup | Volle Sylter Strände und Menschenmassen, die sich schwitzend durch die Fußgängerzone schieben, scheinen hier sehr weit weg zu sein. Hier, das ist unter den Pappeln hinter der Norddörfer-Halle in Wenningstedt-Braderup. Elf junge Bildhauer aus verschiedenen deutschen Städten treffen sich dort gerade zu einem Bildhauer-Symposium mit dem Titel „Nordwind“. Bis Mittwoch arbeiten die Teilnehmer täglich im Freien an ihren Holz-und Steinskulpturen zum Thema Wind. Am 20. August werden die Sylter Kunstwerke dann online versteigert. Initiiert hat das ganze der Sylter Bildhauer Leo Krouzek.

„Jeder hat seine eigene Assoziation zum Thema Wind “, sagt Alexandra Husemeyer, Sprecherin des Symposiums. Während einige eher figürlich arbeiten, sind die Kunstwerke anderer abstrakt. Die Teilnehmer aus Hamburg, Thüringen, Bayern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg schlafen während des Treffens auf dem Campingplatz in Tinnum. Mit einer Ausnahme arbeiten alle mit Holz.

Marie Denecke wollte das „eckige und kantige“ des windgepeitschten Meeres zeigen, denn „das schnörkelige ist nicht so meins“, sagt die 26-jährige freischaffende Bildhauerin, die ursprünglich aus Hamburg kommt und gerade ihre Ausbildung an der renommierten Schnitzschule Empfertshausen in Thüringen beendet hat. Um die tosenden Wellen darzustellen, baut sie ein Diorama aus Holz und Metallstäben.

Bei Iggy Mucke hingegen hingegen steht die Luft im Vordergrund: Er arbeitet an einer großen Schwinge. „Wenn sie fertig ist, kann sie sowohl aufgehängt werden, aber auch als Schale benutzt werden“, sagt der freischaffende Künstler aus Leipzig. Ein Miniflügel dient ihm als Modell. „Den habe ich in einem Abbruchhaus gefunden, als wir eigentlich Parkett mitnehmen wollten“, erzählt er. In dem Haus hätten überall tote Tauben herumgelegen, aber dazwischen in einem Fenster, habe er den kleinen Flügel aus Gips oder Ton entdeckt und mitgenommen, sagt der 30-Jährige. Der für ihn gut zum Thema des Treffens passt: „Für Nordwind braucht man starke Schwingen“, sagt er. Stark ist auch das Wesen von Luise Nicola, das sich aus einer Muschelähnlichen Schale kämpft. „Das Wesen lässt sich vom Wind reinigen und schlüpft dann wiedergeboren aus der Muschel“, erklärt die 25-Jährige, die wie Denecke ihre Ausbildung an der Berufsfachschule in Empfertshausen absolviert hat. Bevor sie loslegte, habe sie sich gefragt: „Was fühle ich, wenn ich ans Meer gehe“, sagt Nicola, die jetzt in Freiburg lebt und arbeitet. Ihre Antwort darauf lautet „Wiedergeburt“.

Wer eines dieser besonderen Werke kaufen möchte, hat am Mittwochabend, 20. August, die Möglichkeit sie zu ersteigern. Die Online-Auktion startet um 18 Uhr über greif-skulpturen.de.

Interessierte, die schon vorher Lust hat die Künstlern und Künstlerinnen zu besuchen und die Skulpturen vor der Auktion zu sehen, können bis Dienstag, 19. August, täglich zwischen 14 und 18 Uhr vorbeikommen.

Anschrift: Norddörferhalle, Norderweg 3-4, Wenningstedt-Braderup.Infos zum Projekt telefonisch unter 0160 9686 0780; online auf greif-skulpturen.de sowie auf Instagram unter bildhauersymposiumnordwind.