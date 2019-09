Eleganter Amigo aus Andalusien

Avatar_shz von shz.de

13. September 2019, 15:23 Uhr

Ich möchte eine Lanze brechen für einen der meist missverstandenen Weine in unserem Lande. Einen Wein, den jeder meint zu kennen, die wenigsten aber verstehen ihn. Streng genommen ist es gar nicht ein einzelner Wein, sondern eine ganze Region und eine uralte Kultur, welche oftmals mit einem „schmeckt nicht“ abgetan wird.

Ein Vorurteil, welches oftmals darauf beruht, dass man ihn mal probiert hat in Uschis Schnitzelbude oder in der Tennisklause, serviert aus einer Flasche, die dort schon seit fünf Jahren geöffnet vor sich hinmodert und als Staubfänger agiert. Der hat dann eben nicht geschmeckt, kann er ja auch nicht. Da würde auch der Lieblings-Grauburgunder nicht mehr schmecken.

Die Rede ist von einem der technischsten Weine überhaupt, von einem Wein, der von extrem knochentrocken bis hin zu zuckersüß alles kann. Er kommt aus Spaniens Süden und wurde streng genommen von den Engländern mit erfunden: der Sherry!

Aus der Region rund um die Stadt Jerez kommend, wird Sherry aus nur drei verschiedenen Rebsorten gemacht. Die mit 90 Prozent vorherrschende Traube Palomino Fino sorgt für frische und elegante Weine, während Pedro Ximenez und Moscatel für Süßweine verantwortlich sind. Der wahre Zauber beginnt allerdings erst im Keller. Hier werden alle Register gezogen, welche verschiedenste Stilistiken hervorrufen. Neben der normalen alkoholischen Gärung bedient man sich des Aufsprittens mittels purem Traubendestillat. Je nachdem, wie sehr ich den Alkoholpegel im Wein erhöhe, nimmt er eine andere Laufbahn auf. Die leichteren Weine durchlaufen eine Reifezeit unter einer Haube aus der speziellen Florhefe. Diese beschützt sie vor Sauerstoff, dadurch bleiben die Weine frisch und trocken. Stellt euch das wie den Spritzer Zitrone vor, der den Apfel davor schützt, braun zu werden.

Bei den kräftigeren Weinen stirbt diese Florhefe ab und der Wein bekommt volle Breitseite Oxidation zu spüren. Ein komplett anderer, reiferer und opulenterer Style entsteht. Das soll es aber noch nicht gewesen sein. Unterschiedlich lange Reifezeiten in komplexen Solerasystemen, in denen verschiedene Jahrgänge gemischt werden, Cuvetieren der Rebsorten und Lagerungen von über 30 Jahren kreieren so viele Nuancen und Schattierungen dieser Weine, dass es tatsächlich kein einziges Gericht auf der Welt gibt, zu dem ich nicht mindestens einen passenden Sherry als Begleiter finden könnte. Und dann kommt der Hobbytrinker mit seinem Halbwissen und verkündet laut: „Sherry mag ich nicht!“



