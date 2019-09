Einzige Sylter Gastankstelle wird geschlossen

Immer weniger Menschen wollen mit Erdgas betriebene Autos fahren / Tankstelle in Westerland soll zur E-Ladestation werden

25. September 2019, 14:53 Uhr

Westerland | Wer auf Sylt ein mit Erdgas betriebenes Auto fährt, muss sich demnächst nach einem alternativen Gefährt umschauen. In rund zwei Jahren, im September 2021, will die Energieversorgung Sylt (EVS) die einzige Erdgas-Tankstelle der Insel am Bahnweg schließen. Stattdessen soll auf dem Gelände eine Ladestelle für Elektro-Fahrzeuge entstehen.



E-Mobilität überholt Erdgas





Grund dafür sei, dass die Nachfrage nach Erdgas „drastisch rückläufig“ sei, teilte Jan Eichhofvom Betreiber mit. Seit der Eröffnung der Tankstelle 2008, als Alternative zu Benzin und Diesel, sei die Nachfrage inzwischen um rund 75 Prozent gesunken. „Während im ersten Betriebsjahr noch 3,1 Millionen Kilowattstunden in Anspruch genommen wurden, waren es 2018 nur noch um rund 750 000“, heißt es weiter. Aufgrund dieser Entwicklung sei die Erdgas-Tankstelle seit Jahren defizitär und könne „nicht weiter betrieben werden“.

Die rund 57 Halter von Sylter Erdgas-Fahrzeugen seien vorab von der EVS informiert worden.

Die rapiden Veränderungen im Verkehrssektor – vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität – machen auch vor der Insel Sylt nicht halt. Im Rahmen der angestrebten Verkehrswende sind alternative Antriebe – allen voran die Elektromobilität – stark im Kommen. Diese Welle der Veränderung sowie der damit verbundene „Wandel zur nachhaltigen E-Mobilität“ wird nun auch auf der Insel spürbar.

Öffentliche E-Ladestationen und Förderprogramme für die Anschaffung hauseigener Lade-Infrastruktur (Wallboxen) sowie Ladelösungen für Mehrparteien-Wohnanlagen bietet die EVS bereits an.



