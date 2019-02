Klassik auf Sylt : Eintauchen in den Zauber der Musik

Kommende Woche beginnt die Saison der Mittwochskonzerte 2019. Künstlerischer Leiter Alexander Ivanov äußert sich zu ausgewählten Höhepunkten.

von Pierre Boom

01. Februar 2019, 18:34 Uhr

„Diesmal können wir vom ‚Eintauchen‘ sprechen, denn wir wollen uns in diesem Jahr auf das Thema ‚Taufe‘ besinnen – in der ganzen Kirchengemeinde und in verschiedensten Veranstaltungen“, sagt Alexander Ivanov zum übergeordneten Motto der Saison 2019 der Mittwochskonzerte in St. Severin.

Die Idee habe es schon länger gegeben, weil es ja diesen „wunderbaren Taufstein“ gäbe in der Keitumer Kirche. Dieser sei durch die Sanierungsarbeiten in ein besseres Licht gerückt, habe sich bewegt im Altarraum, stehe jetzt einen halben Meter woanders und wirke dadurch viel schöner als zuvor.

„Es geht natürlich auch um das Eintauchen in die Musik“, erklärt der künstlerische Leiter und nennt sogleich einen der Höhepunkte im diesjährigen Programm: die Aufführung von „Tabula Rasa“ des zeitgenössischen Komponisten Arvo Pärt aus Estland – ein Werk für zwei Soloviolinen, Streichorchester und „präpariertes Klavier“. Die Veranstaltung findet am 31. Juli ab 18 Uhr statt, als Benefizkonzert des Förderkreises St. Severin und in Kooperation mit der Deutschen Stiftung Musikleben.

„Dieses Stück ist wirklich etwas ganz Ungewöhnliches. Es ist eine halbe Stunde Musik und da ist das Versinken in die Musik vollkommen“, erklärt Alexander Ivanov. „Man driftet regelrecht ab – das ganze Publikum, wir alle mit der Kirche gehen ins Taufwasser komplett ein. Das Stück ist zum Teil meditativ, zum Teil aber auch unwahrscheinlich kraftvoll.“ Es spielen bei diesem Konzert zwei junge Geiger: Fedor Rudin und Veriko Tchumburidze. Vor allem die georgische Violinistin sei grandios, so Ivanov begeistert. „Vom ersten Ton an hört man, dass man es mit einem Genie zu tun hat!“

In diesem Jahr beginnen die Mittwochskonzerte traditionsgemäß wieder Anfang Februar, nachdem die Eröffnung 2018 wegen der umfangreichen Sanierungsarbeiten in der Keitumer Kirche noch auf den 4. April verschoben werden musste. Erneut erwartet die Besucher ein ebenso umfangreiches wie hochkarätiges Programm. Verantwortlich dafür als künstlerischer Leiter ist Alexander Ivanov, seit 2005 Kantor und Organist an St. Severin. Er wird die Konzertsaison am Mittwoch, 6. Februar, um 20.15 Uhr bei einem Orgelkonzert mit Werken norddeutscher Meister eröffnen.

Besonders interessant, berichtet Alexander Ivanov, sei dann bereits das zweite Mittwochskonzert am 13. Februar: Da spielt Dmitry Egorov, den die Besucher ja als Countertenor kennen, ein gesamtes Orgelkonzert mit Werken von Bach, Brahms und Reger. „Dmitry ist diplomierter Organist, der mich auch an der Orgel vertritt, wenn er keine große Gesangsproduktion hat. Damit sein geniales Spiel nicht einrostet, musiziert er auch immer wieder mal auf unserer Mühleisenorgel.“

Ende März gibt es in St. Severin eine außergewöhnliche Veranstaltung: die Suhrkamp-Tage anlässlich des 60. Todestags des bekannten Verlegers, dessen Grabstätte sich auf dem Keitumer Friedhof befindet. „Seine Enkelin Raphaela Suhrkamp wird kommen und aus einigen seiner Briefe lesen“, kündigt Ivanov an. Suhrkamp sei ein bescheidener zurückhaltender Mensch gewesen, der sich fast nur für Literatur interessierte, aber er habe sehr die Musik von Händel und Bach – vor allem die Orgelkonzerte – geliebt und darüber auch geschrieben.

Etwas sehr Außergewöhnliches hat Alexander Ivanov für Karfreitag, den 19. April, geplant: „Wir werden an diesem besonderen Tag eine Installation in St. Severin machen. Traditionell ist ja um 15 Uhr Sterbestunde-Gottesdienst und ab 16 Uhr bis Osternacht am Sonnabend um 22 Uhr ist eigentlich in der Kirche liturgisch betrachtet Grabesruhe.“ Trotzdem würden ja Kirchenbesucher kommen, aber dies oft nicht beachten. Um deren Aufmerksamkeit zu „schärfen“, wird in den neuen Computer der Mühleisenorgel eine halbe Stunde lang der Choral „Oh Haupt voll Blut und Wunden“ von Bach eingespielt und dann auf 30 Stunden „gedehnt“. Es wird sehr leise sein, sehr im Hintergrund, kündigt der Keitumer Organist an, „und die Besucher können sich versenken, können eintauchen in einen Klang, der stehen bleibt im Raum und das die ganze Nacht hindurch.“

Sehr am Herzen liegt Alexander Ivanov das Konzert am 8. Mai. „Es klingt so lapidar, ja fast banal: Sonaten für Viola da Gamba und für Cembalo von Bach.“ Aber der Gambenspieler Robin Gabriel Pharo aus Frankreich sei ein ganz sensibler Musiker. „Er spielt so anrührend – das könnte wirklich zu einem kleinem Geheimtipp werden.“ Die drei Sonaten würden oft mit Bratsche oder Violoncello gespielt, nicht aber mit Viola da Gamba – das können nur wenige und Pharo ist ein ganz großer Könner!“



Das komplette Programm der Konzerte steht auf www.st-severin.de, der Vorverkauf hat bereits begonnen.