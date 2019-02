Kulinarische Zeitreise auf Sylt : Einladung zu Papes Classics

Kulinarische Zeitreise mit Gourmetkoch Alexandro Pape im Fährhaus.

von shz.de

14. Februar 2019, 17:13 Uhr

Sylt | Nichts weniger als 16 Jahre kulinarische Zeitreise: Das können Gäste mit Beginn am Sonnabend, 23. Februar, und zwei weiteren Abenden am 23. März und 25. Mai im Fährhaus Sylt erleben. Dann kredenzt Alexandro Pape in kongenialer Zusammenarbeit mit der Fährhaus-Küchencrew Klassiker, mit denen der Gourmetkoch in 16 Jahren als Küchenchef die Restaurants im Fährhaus maßgeblich geprägt hat – und die die Gäste bis heute lieben.

Schon das Amuse-Bouche macht Appetit auf mehr: Sylter Royal Auster auf Kartoffelrisotto mit Pape’s spezieller Sylternaisse-Sauce. Anschließend wird es mit Cappelletti vom Ikarimi Lachs (Deutsche See) an Mango-Kresse-Ceviche in Kefirvinaigrette und Curry-Kokossauce exotisch. Ein weiterer Klassiker unter den Schätzen aus Neptuns Reich: der Sauerbraten vom Nord-Seeteufel auf Belugalinsen mit Sellerie-Meerrettichschaum und Cranberryjus. Süß-herber Zwischengang ist der geeiste Cappuccino unter der Kirschwasserhaube mit Sylter Meersalz-Praliné. Als Hauptgang verführt das Zweierlei vom Kalb unter der Gremolatahaube, gefolgt von einer ganz besonderen Dessertkomposition – ein Aha-Erlebnis für den Gaumen. Auch die korrespondierende Weinreise dürfte Gourmetliebhaber begeistern: Allen voran der 2015er Karasi, Zorah Wines, aus Armenien sowie der fränkische 2017er Scheurebe (Stetten) vom Weingut am Stein.

Die kulinarische Zeitreise wird in fünf Gängen inklusive Weinbegleitung kredenzt. Preis: 135 Euro inkl. Weinbegleitung, Wasser und Espresso. Beginn ist um 18.30 Uhr im Fährhaus Sylt. Weitere Termine: 23. März und 25. Mai.