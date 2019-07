Einfach Freude am Malen

Ab Mittwoch präsentiert die Malgruppe der Morsumer Kulturfreunde ihre Werke in einer großen Ausstellung

07. Juli 2019, 19:22 Uhr

MORSUM | Die Malgruppe der Morsumer Kulturfreunde bringt Farbe ins Spiel – und ins Muasem Hüs: Am Mittwoch, 10. Juli, wird dort um 12 Uhr eine große Ausstellung eröffnet, die einen breiten Querschnitt der von den elf Mitgliedern gemalten Werke zeigt.

Ein kreativer Kreis mit Tradition: Begründet hatte sich die Malgruppe bereits im Jahr 1997, und noch heute gilt die Philosophie des verstorbenen „Malvaters“ und Gruppenleiters Jochen Kahlert: „Miteinander malen – voneinander lernen“.

Jeden Mittwoch von 15.30 bis 18 Uhr trifft sich die Gruppe im Muasem Hüs zum gemeinsamen Wirken. „Hervorzuheben ist, dass es sich dabei um keinen klassischen Malkursus handelt, sondern die Freude am Malen und damit an den eigenen Werken Vorrang hat“, unterstreichen Eugenie Neumann und Helga Simonsen, die noch zu den Gründungsmitgliedern der Gruppe gehören. Neben ihnen sind es Gisela Bruckmann, Hannelore Fangrot, Heidi Grammerstorf, Margret Jenter, Birgit Willutzki und Helga Wölfel, die dem kreativen Kreis seit Jahren angehören. Besonders freuen sich die Frauen darüber, dass mit Kathrin Ermes, Gabi Jacobi und Mel Thomsen in diesem Jahr gleich drei neue Mitglieder gewonnen werden konnten.

Vielfalt in der Einheit: So unterschiedlich die Motive der Werke sind, die von Maritimem über Tiere und Blumen bis hin zu abstrakten Arbeiten reichen, so verschieden sind auch die Techniken von Aquarell über Acryl und Öl bis hin zu Blacklight-Effekten oder Rasierschaum-Technik. Alle bei der Ausstellung im Morsumer Zimmer und auf der Galerie gezeigten Bilder können ebenso käuflich erworben werden wie auch Künstlerkarten und die, als besondere Note, kunstvoll bemalten Regenschirme.

Die Ausstellung ist bis zum 24. Juli täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Während bei der Eröffnung am 10. Juli alle elf Künstlerinnen anwesend sein werden, sind an den folgenden Tagen immer drei Damen vor Ort und freuen sich auf angeregte Gespräche mit den Besuchern.