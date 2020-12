Einer alleine kann nichts ausrichten

Bianca Jablonski ist seit 2014 Mitglied der Lister Feuerwehr – die 18-Jährige spricht über Verantwortung und Gemeinschaft

List | Wenn ihr Melder nachts losgeht, braucht Bianca Jablonski nur wenige Sekunden, um aufzustehen. Binnen weniger Minuten schlüpft die 18-Jährige dann in ihre Klamotten, hastet zum Auto und fährt los. „So richtig wach werde ich meistens erst auf der Fahrt zur Wache, dann realisiere ich was los ist und muss einen klaren Kopf bekommen.“ Denn vor Ort bleibt dafür meist wenig Zeit – denn im Einsatz muss jeder Handgriff sitzen.

Die 18-Jährige ist seit 2014 Mitglied der Feuerwehr List. Zunächst bei der Jugendfeuerwehr angesiedelt, entschied sie sich 2020 mit Beginn ihrer Volljährigkeit für den Übertritt in die Aktive Wehr: „Das stand für mich außer Frage“, sagt sie.

Mit zehn Jahren kann man Mitglied der Jugendfeuerwehr in List werden. Die Altersbeschränkung habe vor allem etwas mit den körperlichen Entwicklung der Kinder zu tun, wie Iris Ramm, Jugendwartin und aktives Mitglied der Feuerwehr List, erklärt. „Unsere Fahrzeuge sind sehr groß, einige Geräte sehr schwer. Damit die Kinder da auch rankommen, ist es sinnvoll, wenn sie eine gewisse Größe und ein gewisses Alter haben“, erklärt die 41-jährige Listerin.

Weil ein Großteil ihrer Lister Freunde damals Mitglied der Jugendfeuerwehr wurde, trat auch Bianca Jablonski im Alter von 12 Jahren ein. Schnell habe sie sich in der Gemeinschaft wohlgefühlt und Gefallen an den Tätigkeiten der Wehr gefunden, erinnert sie sich. Zwei Mal im Monat, jeden zweiten Dienstag um 17 Uhr, kommt die Jugendwehr zum Übungsdienst auf der Wache zusammen. Dieser findet absichtlich am gleichen Tag, an dem auch die aktive Feuerwehr Dienst hat, - statt. „So können die Kameraden einander kennenlernen.“

Noch heute erinnert Bianca Jablonski sich an ihren ersten Dienst. „Damals sind wir in List an die Kläranlage gefahren, um dort die Wasserentnahme aus dem offenen Gewässer zu üben.“ Anschließend wurde ein kleines Feuer gelöscht. „Als Anfängerin stand ich damals daneben und habe zugeschaut wie das alles funktioniert.“

Die Übungen, die die Kinder und Jugendlichen absolvieren, werden von den Jugendwarten oder Vorstandsmitgliedern der Jugendfeuerwehr organisiert. Dabei werden Situationen simuliert, die die jungen Leute auf den Ernstfall vorbereiten sollen. So mussten bereits Autobrände gelöscht oder vermisste Personen gefunden und geborgen werden.

Zusätzlich findet jährlich ein 24-Stunden-Dienst statt. Dann übernachten die jungen Kameraden, die in Angriffstrupp, Löschtrupp, Melder, Maschinisten und Wassertrupp eingeteilt sind, in der Wache und erleben den Alltag der Aktiven und Berufsfeuerwehr mit. „Einmal hatten wir auch die Hundestaffel der Johanniter bei uns“, erzählt Bianca Jablonski. So hatte sie die Möglichkeit, mit der Staffel mitzulaufen und einen Eindruck von der Zusammenarbeit zu bekommen.

Ein weiterer Teil der Jugendarbeit der Lister Feuerwehr sind Angebote im Bereich Sport und Freizeit: „Denn auch die körperliche Fitness ist wichtig für den Dienst bei der Wehr“, betont Iris Ramm. Daher machen die Mitglieder der Jugendwehr in Zusammenarbeit mit dem Sportverein jährlich ihr Sportabzeichen.

„Die Kids lernen hier Sozialverhalten und feste Strukturen kennen – Feuerwehr ist Teamsport, einer alleine kann nicht viel ausrichten“, sagt Iris Ramm. Sie muss es wissen, immerhin ist die Listerin selbst seitdem sie 12 Jahre alt ist Mitglied der Wehr.

„Gerade die Teamfähigkeit der Einzelnen wird in der Jugendfeuerwehr gut gestärkt“, erzählt auch Bianca. „Ich glaube, in der heutigen Gesellschaft ist die Jugend bequemer geworden.“ Sie und ihre Freunde hätten früher viel im Wald gespielt – geht sie dort heute spazieren, trifft sie keine Kinder. „Das ist natürlich total schade.“

In ihrer Zeit bei der Jugendfeuerwehr hat Bianca sich verschiedene Abzeichen – die drei Jugendflammen sowie die Leistungsspange – verdient. Diese seien zwar keine Voraussetzung, um in die aktive Wehr überzutreten, erleichtern jedoch die Aus- und Weiterbildung dort.

Auch, wenn sie nach dem Abitur umzieht, will sie im neuen Wohnort in die Freiwillige Feuerwehr eintreten. Doch was bewegt die junge Frau dazu, eine derartige Verantwortung zu übernehmen, während andere am Wochenende Partys feiern? „Ich bin gerne für die Menschen da und kann helfen. Es ist egal, wie gut oder schlecht man ist, wie schwach oder stark. Als Wehr unterstützen wir uns gegenseitig und jede Hand ist zu gebrauchen.“ Bianca Jablonski lächelt fröhlich, wenn sie so erzählt. Sie sagt, dass sie sich in der Gemeinschaft der Lister Wehr einfach wohl fühle – dort kennt man sich, hält zusammen. Und Iris Ramm bringt es für beide noch einmal auf den Punkt: „Wir sind eine Wehr und das ist schön.“

Sechs mal ging der Melder schon los – drei Mal musste Bianca zum Einsatz. „Wenn ich in der Schule sitze, kann ich meist nicht mit zum Einsatz, in diesen Fällen wurde aber auch nur die Ortsgruppe angefordert.“

Über eine App kann die junge Frau einstellen, ob sie einsatzbereit ist oder nicht. Auch wo auf der Insel sie sich gerade befindet, kann sie dort angeben. „Man ist immer auf Abrufbereitschaft, im Endeffekt steht man schon unter Strom, weil es jederzeit losgehen kann.“

Angst vor Feuer hat Bianca Jablonski übrigens nicht. Sie kennt die Gefahr, die von Feuer ausgeht, hat gelernt sie einzuschätzen und zu bekämpfen. Klar, Respekt habe sie schon, aber das gehört ja irgendwie auch dazu.