Naturschutz in Morsum : Eine Weide mit Honigblüten

Morsumer Kinder und Bauer Jan Petersen setzen sich für Bienenschutz ein.

von shz.de

28. April 2019, 14:15 Uhr

MORSUM | Bienenfleißig waren der Sylter Landwirt Jan Petersen und rund 25 Mädchen und Jungen des Morsumer Kindergartens: Sie säten auf einer Wiese vis-à-vis des Kindergartens mehr als 20 Kilo Samen aus, die nun keimen und bald eine so genannte Honigblütenweide bilden werden, die Bienen und andere Insekten anlockt.

„Ich habe mich an dieser landesweiten Initiative des Bauernverbands sehr gern beteiligt, um einen Beitrag für die Lebenswelt in der Natur zu leisten“, erläutert Petersen, der in Morsum eine Reihe landwirtschaftlicher Flächen nutzt. Gleich neben der Kirche wurden die vom Bauernverband zur Verfügung gestellten Sämereien auf einem Hektar Boden mittels einer Drillmaschine eingesät.

„Es sind etwa 30 verschiedene Pflanzen, darunter beispielsweise Wicken, Ringelblumen und allein sieben verschiedene Kleesorten. Diese Auswahl ist für Bienen, aber auch alle übrigen Wildinsekten besonders attraktiv“, weiß der engagierte Landwirt, in dessen Rapsfeldern die Sylter Imker derzeit die Bienenstöcke von über 30 Völkern platziert haben.

Nun freuen sich Petersen und die Zöglinge des Kindergartens schon auf den Juni, wenn die Fläche neben der Kirche in voller Blüte steht. Im kommenden Jahr will Jan Petersen das löbliche Pflanz-Projekt weiterführen.