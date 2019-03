Eine Vision für das Familienbad

Gemeindevertreter beschlossen formulierte Vision davon, wohin sich Wenningstedt-Braderup in den kommenden elf Jahren entwickeln soll

von Julia Lund

01. März 2019, 14:36 Uhr

Dass es sich beim letzten zu beratenden Antrag auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Wenningstedt-Braderup am vergangenen Montag um keinen gewöhnlichen Tagesordnungspunkt handelte, wurde nach der Abstimmung deutlich spürbar: Denn nur selten applaudieren sich die Gemeindevertreterinnen und -vertreter der verschiedenen Fraktionen nach ihrem einstimmigen Beschluss gegenseitig.

„Einstimmig ist eigentlich noch untertrieben“, kommentierte Bürgermeisterin Katrin Fifeik das beschlossene „Leitbild Visionen Wenningstedt-Braderup 2030“ und bedankte sich im Namen ihrer Gemeinde für die konstruktive Zusammenarbeit: „Egal, auf welcher Seite man in der Gemeindevertretung steht, so ein Leitbild gemeinsam zu erarbeiten und einstimmig zu verabschieden, zeigt von wahrer Größe.“

Beschlossen wurde an diesem Abend eine von allen Gemeindevertretern in vielen Stunden gemeinsam formulierte Vision davon, wohin sich Wenningstedt-Braderup in den kommenden elf Jahren entwickeln soll – wörtlich: „Das Zuhause für Familienmenschen in Sylts goldener Mitte mit einer selbstbestimmten, wachsenden Dorfgemeinschaft, die sich dem Erhalt der Natur, wirtschaftlicher Solidität, Wirtschaftsfreundlichkeit und offenem Miteinander verpflichtet fühlt.“

Was sich einfach anhöre, „ist ein Bruchteil dessen, was es gekostet hat, die Formulierungen zu finden“, erinnerte sich Gemeindevertreter Kai Müller (Aktive Bürger). So stehe beispielsweise das Wort „Zuhause“ nicht nur für alle, die bereits in Wenningstedt-Braderup wohnen, sondern auch für die Zweitwohnungsbesitzer und alle, die zukünftig in dem Familienbad wohnen wollen.

Als Mitarbeiter des Tourismus-Service Wenningstedt-Braderup (TSWB) leitete Müller als Moderator die insgesamt fünf ein- bis zweitägigen Workshops, in denen die Gemeindevertreter den Status Quo ihrer Gemeinde analysierten und daraus ihre Vision formulierten: „Wir haben uns im Vorfeld viel Raum für die Analyse genommen. Umfeld, Situation, Stärken und Schwächen – all dies hat jeder Teilnehmer erst einmal für sich zu Papier gebracht.“

Anschließend wurden die Ergebnisse gesammelt und für das Leitbild ausgewertet: „Mir war wichtig, dass dabei keine Schere im Kopf entsteht – also jeder seine Wünsche für den Ort formulieren kann, ohne sich über deren Umsetzung Gedanken machen zu müssen. So kam zustande, dass sogar Porschefahrer über autofreie Zonen und über Fahrradstraßen nachdachten.“

Gearbeitet wurde dabei nicht nur über Fraktionsgrenzen, sondern sogar über Legislaturperioden hinweg: „Angefangen hat das ganze schon vor den Kommunalwahlen. Im TSWB haben wir uns vor über vier Jahren gefragt, wo es strategisch mit dem Ort hingehen soll.“

Bei manchen Gemeindevertretern habe es am Anfang ein wenig Überzeugungsarbeit gebraucht, erinnert sich Müller: „Es handelt sich ja um Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensläufen, da muss man erst einmal einen Konsens finden.“

Darum wurde im ersten Schritt die Frage geklärt, warum eine strategische Planung für die Gemeinde Wenningstedt-Braderup überhaupt wichtig ist: „Es gibt ganz viele Gründe dafür – aber der wohl Wichtigste ist, dass man immer wieder auf ein gemeinsam festgelegtes Leitbild zurückkehren kann, wenn einmal Uneinigkeit besteht. Wann immer man sich über einen Antrag uneinig oder in einer Diskussion festgefahren ist, kann man sich die entscheidende Frage stellen: Was steht in Einklang mit unserer Vision?“

Diese Frage werden sich die Gemeindevertreter am Freitag, dem 22. März, sicherlich viele Male stellen, wenn es in einem weiteren Workshop um die Ausarbeitung konkreter Ziele für die festgelegten Handlungsfelder Wohnen, Infrastruktur, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Mobilität und Verkehr sowie Absicherung der Selbständigkeit geht.

In einem der Themenbereiche sollen anschließend konkrete Maßnahmen erarbeitet werden. An diesem Schritt sollen auch die Bürger der Gemeinde aktiv beteiligt werden: „Es wird eine öffentliche Einladung für die Arbeitsgruppe geben – die ihren Namen allerdings nicht ohne Grund trägt“, so Kai Müller.

„Die Gruppe wird sich regelmäßig treffen und es wird tatsächlich viel Arbeit auf ihre Mitglieder warten. Weil wir noch nicht wissen, wie die Beteiligung der Bürger sein wird, werden wir erst eine Arbeitsgruppe als Testballon starten, bevor wir parallel dazu in den anderen Handlungsfeldern die Arbeit aufnehmen.“