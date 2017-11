Welt-Aids-Tag 2017 : Eine vergessene Krankheit?

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Wiebke Stitz

erstellt am 30.Nov.2017 | 05:38 Uhr

Die Sylterin Nina Lindstedt setzt sich seit Jahren für Menschen in Afrika ein, die von der Krankheit betroffen sind. Anlässlich des Welt-Aids-Tages am morgigen 1. Dezember haben wir mit ihr gesprochen.

Wie geht es Dir, wenn Du an den Welt-Aids-Tag denkst?

Besonders an diesem Tag fühle ich mich sehr eng mit den Menschen und Mitarbeitern des Hillcrest Aidscentres in Südafrika verbunden, für das ich in den letzten Jahren viele Spendengelder auf Sylt gesammelt habe. Hier werden vor allem Frauen unterstützt, die aufgrund der Erkrankung ihre Lebensgrundlage zu verlieren drohen. Die Frauen fertigen unter anderem Perlenpüppchen, die sogenannten „Little Traveller“, die ich hier auf Sylt mit der Unterstützung von vielen Geschäften verkaufe und deren Erlös ich zu 100 Prozent nach Afrika schicke.

Warum fühlst Du Dich gerade mit den Menschen in Afrika sehr verbunden?

Der Kontakt zu diesem Projekt entstand vor sieben Jahren, als ich meinen einjährigen Freiwilligendienst als sogenannter „Bufdi“ in Südafrika gemacht habe.

Dort begegnete mir das Thema fast täglich, denn in jeder Familie gab es mindestens einen Verwandten, der an Aids gestorben war.

Wird das in Afrika offen thematisiert?

Offiziell sind die Menschen fast immer an Tuberkulose gestorben oder mir wurde erzählt, dass er oder sie einfach krank gewesen sei. Das Wort HIV oder Aids wurde fast nie im direkten Zusammenhang mit dem Tod erwähnt. Zu groß ist dort die Angst der Menschen, dass sie von der Gesellschaft oder auch von der eigenen Familie ausgegrenzt werden.

Ist das in Deutschland anders?

Im Umgang mit der Erkrankung finden sich trotz der ca. 13 000 Kilometer Distanz zwischen Deutschland und Südafrika viele Parallelen. Genau wie dort haben die betroffenen Menschen auch hier noch immer mit Stigmatisierung und Ausgrenzung zu kämpfen.

Woran liegt das?

Als größtes Problem sehe ich das mangelnde oder gar fehlende Wissen um die Erkrankung selbst und ihre Übertragung und Ausbreitung. Obwohl wir in einem Zeitalter leben, in dem es für jeden kinderleicht wäre, sich zu diesem Thema zu informieren, ist die Aufklärung mangelhaft.

Was hat das für Konsequenzen?

Die Zahl der Neuinfektionen geht bundesweit leider kaum zurück, sondern ist auch 2016 nahezu konstant geblieben.

Liegt es daran, dass es inzwischen bessere Medikamente gegen Aids gibt und die Menschen weniger Angst vor einer Erkrankung haben?

HIV-positive Menschen können mittlerweile medikamentös gut eingestellt werden. Ihre Lebenserwartung erhöht sich dadurch zwar, jedoch keinesfalls ihre Lebensqualität, denn die Medikamente haben oft heftige Nebenwirkungen.

Gilt das nur für Afrika oder auch für Sylt?

Diese Erfahrung konnte ich auch in Bredstedt in einem Praktikum während meiner Ausbildung zur Ergotherapeutin machen. Ich hatte eine Patientin, mit der ich sehr eng zusammengearbeitet habe, denn ich musste über sie einen Fallbericht schreiben. Sie war HIV-positiv – es war mein erster Kontakt mit dieser Erkrankung in Deutschland. Ich habe während dieser Zeit viel über die Erkrankung erfahren und gelernt, dass man nicht an dem HI-Virus stirbt, sondern an Begleiterkrankungen wie Lungenentzündungen oder Krebserkrankungen.

Was würdest Du Dir für die Zukunft im Umgang mit Erkrankten wünschen?

Die Zeit in Südafrika hat mich sehr nah an das Thema herangebracht, denn dort habe ich während meiner Arbeit als Freiwillige das Hillcrest Aidscentre kennengelernt. Während eines zweiwöchigen Praktikums im Aidscentre habe ich auf der Krankenstation gearbeitet und zum ersten Mal in meinem Leben einen Aids-kranken Menschen beim Sterben begleitet. Mir wurde bewusst, dass es umso wichtiger ist, den Menschen mit authentischer Zuneigung und Wertschätzung zur Seite zu stehen. Das wünsche ich mir für alle Betroffenen, die mit HIV und Aids leben, egal ob in Deutschland, in Afrika oder in anderen Ländern dieser Erde.

Ich bedaure, dass sich die Aidshilfe Sylt auflöst. Vielleicht gibt es doch irgendwann wieder eine Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige auf Sylt und die Möglichkeit, etwas für die Prävention zu tun. Dafür würde ich mich gerne gemeinsam mit anderen Menschen einsetzen.





Kontakt zu Nina Lindstedt: Tel. 0172-4152225 oder per Mail an nina.michaelis80@yahoo.de