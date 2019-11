Eine seltene Ehre

Gerhard Ehmkes Engagement wird nachhaltig gewürdigt / In Morsum wird das Ansgarkreuz zum ersten Mal überhaupt vergeben

Avatar_shz von shz.de

28. November 2019, 16:02 Uhr

Morsum | Seit Jahrzehnten ist er einer der zentralen Pfeiler der Evangelischen Kirchengemeinde Morsum – nun wird sein Engagement nachhaltig gewürdigt: Am 1. Dezember, dem ersten Adventssonntag, wird Gerhard Ehmke mit dem Ansgarkreuz der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland ausgezeichnet – eine der höchsten kirchlichen Ehrungen.

Als Gerhard Ehmke, der gerade erst eine schwere Krankheit überwunden hat, vor kurzem über die anstehende Ehrung informiert wurde, standen ihm Tränen der Rührung in den Augen. Bescheiden in seiner Art und umso fleißiger im Tun, bedeutet ihm diese hohe Auszeichnung viel. „Und es trifft mit ihm genau den Richtigen“, unterstreicht Pastorin Dr. Christiane Eilrich, die die vom Kirchengemeinderat beschlossene Bewerbung schon im Frühjahr bei der Nordkirche eingereicht hatte.

„Gerhard Ehmke ist das lebendige Gedächtnis unserer Kirchengemeinde und hat sich für diese in so vielfältiger Art einsetzt, dass er die Vergabekriterien des Ansgarkreuzes vollauf erfüllt“, unterstreicht die Pastorin.

Das Ansgarkreuz, das an den im 9. Jahrhundert wirkenden Erzbischof Ansgar von Bremen erinnert, wird laut Statuten an Personen verliehen, „die durch großen persönlichen Einsatz in der kirchlichen Arbeit sowie durch beispielhaftes Eintreten für einen tätigen christlichen Glauben in der Öffentlichkeit hervorgetreten sind“. In Morsum wird das Ansgarkreuz nun erstmalig verliehen, und zwar von Pröpstin Annegret Wegner-Braun im Rahmen des um 10 Uhr beginnenden Gottesdienstes.

All das aufzuzählen, was der heute 77-jährige Morsumer mit Herzblut und Fleiß für die Kirchengemeinde geleistet hat, füllt im aktuellen Kirchenbrief ganze zwei Seiten. „Ich war 16, als ich in der Funktion des Jugendgruppenleiters erstmalig in der Kirchengemeinde aktiv war“, erinnert sich der Pensionär zurück. Unzählige Aufgaben sollten folgen: Ob als Küster oder Organisator der Nachtwanderungen, ob als unermüdlicher Helfer beim Schmücken der Kirche zu festlichen Anlässen, als Mitglied des Kirchengemeinderats oder aber als Betreuer des Friedhofs („Manches Grab habe ich bei Eis und Schnee ausgehoben“) – diese und viele weitere Hilfsleistungen führte der Morsumer „stets mit Freude“ aus.

Dass Gerhard Ehmke, der im Laufe der Jahre vier Pastoren unterstützte, „eine große Menschenfreundlichkeit besitzt, die sich aus seinem christlichen Glauben speist“, sei ein charakteristischer Wesenszug, verdeutlicht Dr. Christiane Eilrich und konstatiert: „Er lebt in tiefem Gottvertrauen und gibt der christlichen Gemeinde durch Beständigkeit, Bescheidenheit und Verlässlichkeit ein Gesicht.“