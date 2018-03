Rotarier-Benefizessen in der Sansibar : "Eine sehr generöse Geste"

Zum 17. Mal durften die Sylter Rotarier in der Sansibar ihr Benefiz-Essen veranstalten.

von sr

24. März 2018, 06:02 Uhr

„...und zum Dritten!“ Damit war klar, wer sich für 500 Euro den Koch Götz Petersen (Söl Kitchen) für einen Abend am heimischen Herd ersteigert hatte. Die Auktion von Dingen und Ereignissen, die man nicht kaufen, sondern nur für einen guten Zweck ersteigern konnte, war der unterhaltsame Abschluss des diesjährigen Rotary Essens in der Sansibar.

Bereits zum 17. Mal richteten die Sylter Rotarier am Donnerstagabend ihr Benefiz-Essen im Restaurant Sansibar aus. „Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine sehr, sehr generöse Geste von Herbert Seckler, der uns Sylter Rotariern sein Haus für dieses Ereignis jedes Jahr wieder kostenfrei zur Verfügung stellt. Jeder weiß, wie begehrt die Plätze in der Sansibar sind und jeder kann sich vorstellen, was es bedeutet, die ganze kultige Hütte für einen Abend mit der gesamten Sansibar-Mannschaft geschenkt zu bekommen“, freute sich der kommende Rotary-Präsident Michael Stitz in seiner Begrüßungsrede an die gut 160 Gäste des ausgebuchten Abends.



All haben spontan Ja gesagt





„Rotary ist eine weltumspannende, gemeinnützige Organisation mit rund 1,2 Millionen Clubmitgliedern, die sich zur Aufgabe machen, weltweit, aber auch jeweils an ihren Orten, das positive Gemeinleben mit Aktionen und Spenden zu fördern. Darum veranstalten wir Ereignisse wie das Benefiz-Sansibar-Essen, um so Spendengelder für unsere Arbeit einzusammeln“, erläuterte Michael Stitz.

Gemeinsam mit dem Küchenchef der Sansibar, Dietmar Priewe, der „ein zuverlässiger Unterstützer Benefiz-Essen in der Sansibar ist“, wurden in diesem Jahr wieder Sylter Top-Köche von den Rotariern gefragt, ob sie sich ebenfalls mit ihrer Arbeitskraft und einem besonderen Gang an dem Abend beteiligen würden.

Neben Götz Petersen aus dem („kultigen“) Imbiss Söl Kitchen hatten Tania & Tom Langmaack aus dem Café Wien, Ulrich Person, Küchenchef im Restaurant des Hotels Stadt Hamburg, der Chefkoch aus dem Hotel Severin*s, Benjamin Zehetmeier und Sansibar Küchenchef Dietmar Priewe ihre Kochstationen im Restaurant aufgebaut.

„Alle haben nicht nur spontan ‚Ja‘ gesagt, als ich sie gefragt habe, ob sie dabei sein würden, sie hatten sogar richtig Lust auf den Abend“, erzählte Dietmar Priewe. „Denn dies ist auch eine tolle Gelegenheit für uns Sylter Köche etwas gemeinsam für eine gute Sache auszurichten“. Aus diesem Gefühl heraus dürfte auch die Bereitschaft entstanden sein, nicht nur Arbeitskraft, Zeit und Speisen für den Abend einzusetzen, sondern auch attraktive Preise für eine Auktion, die ausschließlich der Sylter Lebenshilfe zu Gute kommen sollte. Allein dabei kamen 1350 Euro zusammen, „die wir als Rotary Club Sylt auf 3 000 Euro aufrunden“, verkündete Michael Stitz nach Abschluss der Auktion.

„Es war wieder ein ganz besonderer Abend in der einmaligen Kerzenlicht-Atmosphäre der Sansibar, den köstlichen Speisen, guten Gesprächen, freundlichem Service des Hauses und der entspannten Stimmung“, fasste eine Sylterin ihre Eindrücke der Benefiz-Veranstaltung zusammen.