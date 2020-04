Eine Schürze wandert nach Sylt

Sylter Köche unterstützen zusammen mit ihren bundesweiten Kollegen kreative Spendenaktion für Jugendliche

Avatar_shz von Anja Werner

21. April 2020, 16:05 Uhr

Sylt | „Aus der Krise das Beste machen - und das auch noch mit Liebe“ könnte das Motto der kreativen Spendenaktion rund um den Sylter Sous-Chef Guido Trostmann aus dem Arosa in List sein.

Während der Volksmund befürchtet, viele Köche verderben den Brei, sind gerade sie es, die aus einer schlichten Küchenschürze ein ganz besonderes Sammlerstück werden lassen. Die Sylter Kochwelt von Grandseigneur Jörg Müller über Fernseh- und Sternekoch Holger Bodendorf bis hin zu den Sterneköchen Jan-Philipp Berner und Johannes King haben auf der Schürze unterschrieben. Jetzt geht das gute Stück auf seine Reise durch die Bundesrepublik, um an verschiedenen Orten von weiteren Meisterköchen mit ihrer Unterschrift versehen zu werden.

In gut zwei Wochen wird dann aus der schlichten Küchenschürze ein Objekt der Begierde geworden sein. Nicht nur Kochfans können sie ersteigern und damit ein soziales Jugendprojekt unterstützen. „Welches Projekt es sein wird, steht noch nicht fest“, erklärt Guido Trostmann, „dafür sammeln wir auf unserer facebook-Seite ´Mit Liebe durch die Krise´gerade Vorschläge.“

Der Name der facebook-Seite weist dabei auf den Anstoss zu dieser Aktion hin.

René Kalobius, ein ehemaliger Kollege von Guido Trostmann, und seine Frau Gilla erleben in Italien die furchtbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie. Um den zahlreichen Krankheits- und Todesfällen sowie dem absolut strengem Ausgehverbot etwas Positives entgegen zu setzen, haben sie beschlossen „Mit Liebe durch die Krise“ zu kommen. Mit ihrer ersten Spendenaktion für ihr italienisches Heimatdorf Doninni konnten sie schnell und unbürokratisch Geld sammeln und damit vor Ort helfen. So soll es auch mit dem Spendenerlös der Wanderschürze geschehen.

Auf der Insel Sylt haben namhafte Kollegen sich der Aktion angeschlossen:

Johannes King und Jan-Philipp Berner vom Söl`ring Hof, Holger Bodendorf vom Landhaus Stricker, Alexandro und Feliz Pape von der Genuss Manufaktur List, Jörg Müller vom Restaurant Jörg Müller, Bastian Falkenroth vom GoldGelb , Felix Gabel vom Restaurant Kai 3 und Nils Grün, Küchendirektor im Arosa List.

„Wir danken jetzt schon mal den vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich auf der Schürze verewigen werden und auch schon getan haben“, freut sich Guido Trostmann. „Wir alle sind sehr stolz, ein Teil des Ganzen zu sein.“

www.facebook.com/Mit-Liebe-durch-die-Krise