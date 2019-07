Sylter Kommunalpolitik : Eine Nummer kleiner

CDU-Kommunalpolitiker Oliver Ewald erläutert, warum seine Fraktion gegen einen Erweiterungsbau am Rathaus gestimmt hat.

von Ralf Henningsen

03. Juli 2019, 18:43 Uhr

Sylt | Die Überraschung war groß, als die CDU Pläne für einen Rathausneubau in Westerland kippte und einen anderen Weg zur Verwaltungszentralisierung forderte. Was treibt die CDU, die mit elf von 29 Sitzen größte Fraktion der Sylter Gemeindevertretung? Im Interview mit Sylter Rundschau-Redakteur Ralf Henningsen bezieht Oliver Ewald, der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten, Stellung zu den großen aktuellen Themen – wie Rathaus-Umbau, Feuerwachen, Seniorenpflege und Autoverladung.

Herr Ewald, viel Geld wurde schon für den Architektenwettbewerb zur Rathausgestaltung ausgegeben. Alles für die Katz’?

Wir haben den Beschluss gefasst, dass wir im Bestand planen und eventuell auch Büroflächen anmieten wollen. Die Diskussion wurde Anfang April sehr emotional geführt und es hieß, wir wären wieder bei null. Das ist natürlich nicht so. Wir haben uns vorher Gedanken gemacht, es ging uns nicht einfach nur darum, das große Bauvorhaben zu stoppen. Die Kosten sind nicht richtig ermittelt worden, aber Schätzungen von 15 oder 16 Millionen Euro wurde nicht widersprochen. Nach der ersten Aufregung haben wir dann alle Fraktionen, den Bürgermeister und das Kommunale Liegenschafts-Management zum Gespräch eingeladen. Das KLM hat schon relativ konkrete Vorstellungen skizziert, wie es aussehen könnte, wenn wir im Bestand sanieren, und welche Abteilungen im Rathaus unterzubringen wären, vielleicht auch mit einem Dachausbau. Langfristig kommen wir eventuell auch ohne angemietete Flächen aus. Vielleicht muss man an einem bestehenden Gebäude etwas kleines anbauen, aber da reden nicht wir nicht von einem Riesengebäude.

Wann können denn die Rathaus-Mitarbeiter endlich auf moderne Arbeitsplätze hoffen?

Das KLM prüft jetzt die Statik, den Denkmalschutz und den Brandschutz. Ziel von KLM-Chef Marcus Kopplin ist es, dass wir zum Ende des Jahres belastbare Zahlen haben, mit denen wir eine Entscheidung treffen können. 2020 könnte sich die Planung anschließen und dann würde Schritt für Schritt der Umbau beginnen.

Wird das deutlich billiger als der Neubau?

Selbst wenn wir komplett neubauen würden, müsste der Altbestand ja trotzdem saniert werden, das Rathaus ist unser Gebäude, Sanierungskosten entstehen auf jeden Fall, selbst wenn wir es nur noch eingeschränkt nutzen würden. Diese Kosten müssen einberechnet werden. Grundtenor ist, dass es eine Lösung unterhalb der ganz großen Lösung geben muss. Wir wollen für die Mitarbeiter ordentliche Büros. Was wir brauchen, ist eine konstruktive und flexible Raumplanung. Wenn alle an einem Strang ziehen, kriegen wir das auch hin.

Wo bleibt die Spielbank in diesen Überlegungen?

Der baubegleitende Ausschuss hat beschlossen, dass die Spielbank bis zum Auslaufen ihrer Konzession im Rathaus bleiben kann. Nichtsdestotrotz erwarten wir von der Spielbank, dass sie ein langfristiges Konzept erarbeitet, das auch das ursprüngliche Flair der Spielbank, die Bar und weniger die Spielautomaten berücksichtigt. Bei der jetzigen Gebäudeplanung ist die Spielbank Bestandteil des Rathauses.

Wie steht die CDU zur Diskussion um die Feuerwachen?

Das Thema Feuerwehr ist für uns als CDU relativ einfach. Wir haben einen Gemeindewehrführer, das ist unser Fachberater. Gemeinsam mit den Ortswehrführern wird er ein Konzept vorlegen, wie die Probleme mit den Ausrückzeiten gelöst werden sollen. Die temporäre Unterbringung eines Feuerwehrfahrzeugs wird auch die Verwaltungszentralisierung in keinster Weise verhindern oder verzögern. Die Feuerwache Tinnum platzt aus allen Nähten, da muss etwas passieren. Oberste Prämisse ist aber, dass die Gemeindewehrführung und die Ortswehren zu einvernehmlichen Beschlüssen kommen. Ob da ein Fahrzeug auf dem Rathausgelände integriert wird, muss entschieden werden. Aber wir können keine neue Feuerwache in Westerland bauen, das würde auch kein Bürger verstehen.

Diskutiert wurde auch eine Fusion der Tinnumer und Westerländer Wehren. Wie stehen Sie dazu?

Die Tinnumer Feuerwehr ist eine recht große, schlagkräftige Wehr. Mit einer Forderung nach einer Fusion wären wir nicht gut beraten. Das ist eine freiwillige Feuerwehr, der man nicht vorschreiben kann, mit wem sie eine Wehr bilden soll. Das würde die Strukturen kaputtmachen, das kann nicht auf Zwang erfolgen.

Sind denn die Pläne für eine neue Tinnumer Feuerwache am Königskamp noch aktuell? Statt einem Neubau vor der Tinnumburg ist auch wieder der Flaggenplatz im Gespräch...

Die Gemeindewehrführung und Ortswehrführer haben ganz klar gesagt, dass der jetzt ausgesuchte Standort der richtige ist. Ich verstehe die Diskussion um die Tinnumburg nicht: Man könnte auch

einen schönen Radweg um die Feuerwache herumführen, dies hätte auch einen Mehrwert. Auf jeden Fall hat sich die Gemeindevertretung klar für diesen Standort positioniert.

Klar positioniert hat sich die Gemeindevertretung auch beim Thema Pflege. Für die Alten-WGs soll weiterhin geworben werden. Dabei stehen die Johanniter ja heftig in der Kritik ...

Wir als CDU stehen ganz klar zu den Johannitern und wollen sie gerne hier auf der Insel behalten. Wir werden auch auch kaum andere Träger für die Pflege auf Sylt finden, die stehen nicht Schlange. Ein zu gründender Eigenbetrieb für die Pflege könnte die Personalprobleme auch nicht lösen. Wir halten es für richtig, es nochmal zu versuchen und für die Wohngruppen zu werben. Überall klappt es in Deutschland, warum dann nicht auf Sylt? Das mag seine speziellen Gründe haben, hat aber sicher auch etwas mit der Diskussionsart zu tun. Das Thema Pflege muss wesentlich sachlicher diskutiert werden. Wir als CDU haben uns vorgenommen, dass wir uns im Herbst in größeren Runden mit den Beteiligten vor Ort und vom Kreis mit der Altenpflege beschäftigen. Wir brauchen auch nicht nur Seniorenpflegeplätze. Demenzkranke sind eine Riesenaufgabe. Es gibt auch einen Bedarf an Pflegeplätzen für Schwerstbehinderte, die jetzt teilweise auf das Festland ziehen müssen. Die Frage „Wohngruppen – ja oder nein?“ ist zu kurz gegriffen. Wichtig ist, dass die Themen in der Verwaltung zusammengeführt werden müssen. Da ist auch der Bürgermeister in der Pflicht.

Ein Dauerbrenner ist auch die Autoverladung. Wie steht die CDU zu einer Verlegung in den Sylter Osten?

Auch bei dieser Diskussion fehlt wieder das Zusammenführende. Der SMG-Strategiekreis macht sich Gedanken, die NEG, der Syltshuttle, aber jeder für sich. Die Diskussion hat viel in Bewegung gebracht, wie man an dem Investitionsprogramm für den jetzigen Standort erkennen kann, das ist positiv zu bewerten. Gerade die Tinnumer und die Westerländer Innenstadt ist schwer belastet durch den Zugverkehr. Eine Verlagerung wäre aber problematisch und wohl nicht mehrheitsfähig. Auch bei uns in der Fraktion wird sie nicht durchzusetzen sein. Wir haben heute eine Autoverladung mit Be- und Entladung an zwei Standorten, das ist ein großer Vorteil. Durch eine Reservierungsmöglichkeit werden die Staus abnehmen. Aber warum muss auch jede halbe Stunde ein Autozug halb leer durch die Gegend fahren? Mal abgesehen von den Stoßzeiten: Wäre es nicht ausreichend, wenn jede Stunde verlässlich ein Autozug fährt? Für den Autozugverkehr werden große Ressourcen verbraucht und die einheimische Bevölkerung stark belastet. Mit diesen Ressourcen pfleglich umzugehen, sollte einmal insular diskutiert werden.