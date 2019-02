Kampen diskutiert: „Klima und Meer: Eine neue Zukunft für die Küste“

von Anja Werner

13. Februar 2019, 16:49 Uhr

Das Thema Klimawandel ist in aller Munde und nahezu täglich lesen oder hören wir neue Schreckensmeldungen in den nationalen und internationalen Medien. Kein Zweifel, es ist an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken und darauf zu schauen, welche Auswirkungen der Klimawandel für uns und die nachfolgenden Generationen mit sich bringen wird. Am morgigen Freitag und Sonnabend lädt deshalb der Tourismus-Service Kampen in Zusammenarbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut ins Kaamp-Hüs ein, um sich diesem wichtigen Thema zu widmen und friesisch-frische Denkanstöße zu geben.

Der Klimaforscher Professor Dr. Peter Lemke und die Leiterin der Sylter Wattenmeerstation des Alfred-Wegener-Instituts, Prof. Karen Helen Wiltshire, werden dazu am Sonnabend, 16. Februar, ab 17 Uhr die Verbindung zwischen Klima und Meer vor unserer Haustür erläutern und im Anschluss mit den Zuhörern diskutieren. Wer möchte kann an einem „get together“ an der Bar im Foyer des Kaamp-Hüs teilnehmen. Statt Eintritt wird um eine Spende zu Gunsten des Erlebniszentrums Naturgewalten Sylt und Bluehouse-Vereins Helgoland gebeten. Bereits am Vorabend der Podiumsdiskussion lassen die Veranstalter Bilder sprechen. Am Freitag, 15. Februar, um 18 Uhr wird im Saal des Kaamp-Hüs der preisgekrönte Dokumentarfilm „Chasing Ice“ gezeigt, in dem der Naturfotograf und Wissenschaftler James Balog vom Massensterben der Gletscher berichtet. In 80 Minuten macht Balog im Zeitraffer und auf dramatische Weise den Klimawandel sichtbar.

Niemals zuvor wurden die Konsequenzen der Erderwärmung so künstlerisch und verstörend zugleich in Szene gesetzt. Professor Peter Lemke erläutert zu Beginn, wie der Film entstanden ist. Der Eintritt beträgt 10 Euro an Vorverkaufsstellen und 12 Euro an der Abendkasse.