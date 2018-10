„Eine Kirche ist kein Museum“

Mit der umfassenden Restaurierung sei es gelungen, dem Gotteshaus seine romanische Ursprünglichkeit zurückzugeben, sagt Pastor Ingo Pohl

von Anja Werner

18. Oktober 2018, 13:09 Uhr

Für die Verantwortlichen der Keitumer Kirchengemeinde geht gleichsam eine lange Prozession zu Ende: Nach rund einjähriger Bauphase ist die umfassende Innenrestaurierung des Gotteshauses nunmehr weitestgehend abgeschlossen. Dies soll bei den „Severinstagen“ in der kommenden Woche gebührend gewürdigt werden. Kaum ein Winkel in der Kirche, wo nicht Hand angelegt wurde: „Viele Beteiligte haben viel Mühe, Arbeit und Zeit in das Projekt investiert“, unterstreicht Pastor Ingo Pohl und ergänzt: „Wir erhoffen uns eine gewisse Wertschätzung für das Geleistete.“ Unter anderem hielt modernste Technik Einzug in die historische Kirche: Eine neue LED-Beleuchtung beugt nicht nur dem Kerzenruß vor, der überall nachhaltige Spuren hinterlassen hatte, sondern ist auch sehr energieeffizient. „Der Stromverbrauch wird sich um zwei Drittel reduzieren“, unterstreicht Pohl. Eine neue, präzise justierte Akkustikanlage erhöht die Verständlichkeit deutlich, zusätzlich können Hörbehinderte Kopfhörer entleihen.

Auch die Heizungs- und Belüftungsanlage wurde einer kompletten Erneuerung unterzogen. Neben einem neuen Fußboden verlangten die Reinigung der Holzdecke, ein frischer, ökologischer Anstrich der Emporen, des Gestühls und der Wände – dabei wurden überraschend mehrere sakrale Malereien aus dem 17. Jahrhundert freigelegt – sowie die Innenrenovierung und Reinigung der Mühleisen-Orgel viel Zeit und Augenmaß.

Auch manch andere Veränderung wird regelmäßigen Kirchenbesuchern auffallen. So wurde etwa der „Müllerstuhl“, der früher der Platz des reichsten Bürgers war, am Eingang zum Kirchenschiff aufgestellt; in ihm ist nun auch ein Teil der Technik untergebracht. Die Pastorentafeln werden im Vorraum einen neuen Platz finden, die gusseisernen Leuchter an der Südseite wurden indes komplett entfernt.

Diese Veränderungen riefen allerdings auch kritische Stimmen hervor, welche die Tradition nicht mehr gewahrt sehen. Pastor Pohl widerspricht entschieden: „Zum einen wurden alle Maßnahmen in enger Absprache und Beratung mit den Denkmalämtern des Landes und der Kirche ausgeführt, wobei uns mit Dietrich Fröhler ein renommierter Kirchenarchitekt zur Seite stand. Zum anderen gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Veränderungen – ich erinnere an den Einbau der neuen Orgel oder die Entfernung der Logenstühle.“

Zudem seien die Neuerungen klar begründet: „Die gusseisernen Leuchter etwa waren nicht historisch, sondern lediglich historisierend. Durch die Versetzung des ‚Müllerstuhls‘ wurde im Chorraum mehr Platz geschaffen, der nun idealen Raum für Feiern wie Taufen und Hochzeiten im überschaubaren Rahmen bietet.“ Pastor Pohl weiter: „Eine Kirche ist kein Museum. Wenn sie nur dekorativ ist, hört sie auf, Kirche zu sein. Es ist uns vielmehr gelungen, dem Gotteshaus seine romanische Ursprünglichkeit zurückzugeben.“ Während im übrigen die prächtigen Kronleuchter in Kürze wieder aufgehängt werden, ist man noch auf der Suche nach einer brandschutzsicheren Vorrichtung im Eingangsbereich, wo Gläubige dann Kerzen für Verstorbene entzünden können.b Eine wesentliche Schnittstelle des Großprojekts war Gemeindekoordinator Markus Gieppner. „Es war eine sehr zeitintensive Phase – gleichzeitig freue ich mich, dabei auch so viel Neues über unsere Kirche erfahren zu haben.“ Den an ihn gerichteten Dank von Ingo Pohl und Pastorin Susanne Zingel gibt Markus Gieppner gerne weiter: „Vom Kirchenrat über die Sylter Baufirmen bis hin zu den Restauratoren – alle sind sie nicht nur mit großer Sorgfalt, sondern auch mit Leidenschaft ans Werk gegangen.“ Ein besonderer Dank gelte zudem den Unternehmern Sven Paulsen und Öger Akgün, die Hallen zur Lagerung der Kirchenbänke zur Verfügung stellten.

Mit rund 1,3 Millionen Euro schlagen die Gesamtkosten zu Buche – ein Großteil dieser Summe kann durch Zuwendungen aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm der Bundesregierung, des Kirchenkreises Nordfriesland, des Landeskirchenamts und des Förderkreises Sankt Severin finanziert werden; vergangene und künftige Kollekten sowie Spenden sollen den Rest erbringen.

Eine ideale Gelegenheit, das neue Ambiente der Keitumer Kirche zu entdecken, bietet sich bei den Veranstaltungen der „Severinstage“ vom 26. bis 28. Oktober – unter anderem bei einer Kirchenführung am 27. Oktober um 10.30 Uhr.