Eine Insel auf der Insel

Anja Werner

08. Januar 2020, 14:52 Uhr

LIST | Insel auf der Insel: Auf halber Strecke zwischen Kampen und List schmiegt sich abseits der Landstraße eine kleine Siedlung an die Kuppen der Dünen. Dort verbirgt sich das Klappholttal – nicht nur eine der ältesten Heimvolkshochschulen in Schleswig-Holstein, sondern mittlerweile die größte öffentliche Bildungsstätte im Bundesland.

„Seit seiner Gründung ist Klappholttal ein Ort der Begegnung und des Gesprächs, ein Platz der Ruhe und der Gemeinschaft. Bildung zwischen Vortragssaal und Strand sind hier das erklärte Programm: Klappholttal bietet seinen Gästen jeden Alters ein abwechslungsreiches literarisches, wissenschaftliches und musisches Programm“, betont Akademieleiter Hartmut Schiller und will diesen Grundsätzen auch 2020 Rechnung tragen:

Nahezu 300 Angebote bilden ein umfassendes Programm, das allen Neigungen gerecht wird.

Neben den internen Kursen von Gruppen, die aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen, sind viele Angebote für Sylter und Sylt-Gäste frei zugänglich.

Zum Teil sind es dabei auch Insulaner selbst, die ihre Kreativität unter Beweis stellen – angefangen von Entspannungstrainerin Anja Becker und Physiotherapeutin Johanna Wagner über Tanztherapeutin Renate Neumann und den Meditationstrainer Roman Hofegger bis hin zur Märchenerzählerin Linde Knoch und Naturführer Werner Mansen.

Zu den Höhepunkten des Jahresprogramms 2020 zählen unter anderem die traditionsreichen „Studienwochen in den Dünen“: Vom 5. bis 16. Mai sowie vom 1. bis 16. September erwartet die Teilnehmer ein kompaktes Programm, das von Vorträgen über Kreativkurse bis hin zu Exkursionen reicht. Ein weiterer Klassiker sind die „Vogelkundlichen Kurse“, die vom 4. bis zum 11. April und vom 10. bis 17. Oktober zur ornithologischen Erkundung der Insel einladen.

Eine Auswahl weiterer interessanter Veranstaltungen: Rund ums Sylter Nationalfest dreht sich im Februar eine Veranstaltung: Vom 17. bis 22. Februar leitet Hartmut Schiller ein „Biike-Seminar“, das sich Sylt wie auch der Landesgeschichte des alten Herzogtums Schleswig widmet. Eine „Intensiv-Malwoche für geometrische Kunst“ steht vom 8. bis 15. März auf dem Programm, während vom 23. bis 27. März „Stressprävention für den beruflichen Alltag“ thematisiert wird. Ein „Internationales Tanz- und Musikfestival“ – unter anderem mit israelischen Tänzen – findet rund um Ostern vom 11. bis 19. April statt,

Über den Tellerrand der Insel hinaus blickt die Exkursion „Klappholttal unterwegs: Deutsche Flusslandschaften“: Vom 23. bis zum 29. Mai reist Akademieleiter Hartmut Schiller mit den Teilnehmern auf dem Finnowkanal zur unteren Oder. Für den 11. und 12. Juni ist eine musikhistorische Vortragsreihe über den Komponisten Sergej Rachmaninow terminiert und für den 20. bis 25. Juli ein Lektüreseminar über „Das Meer und seine Darstellung in der Literatur“.

Die traditionelle „Paluccawoche“ ist für den 27. Juli bis 1. August vorgesehen; Dann lädt die Paluccaschule Dresden zu tänzerischer Gymnastik mit Musik ein – unter anderem auch nachts am Strand. Die „Klappholttaler Kammermusik“ erklingt am 23. und 26. Juli sowie am 29. Juli und 2. August. „Philosophie und Natur“ ist das Thema eine Vortragsreihe vom 3. bis 15. August.

„Nordic Walking und Medizinisches Qi Gong“ steht vom 26. September bis zum 3. Oktober im Fokus und „Wege in die Malerei“ werden vom 10. bis 17. Oktober aufgezeigt. Vom 21. bis 27. November werden dann in einem Kurs „Achtsamkeit und Entschleunigung“ forciert.

Das Gesamtprogramm 2020 der Volkshochschule Klappholttal wird auf Anfrage (Tel. 9550 oder info@akademie-am-meer.de) gerne zugeschickt.