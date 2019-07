Eine Hommage an die Zwanziger

von ago

08. Juli 2019, 16:32 Uhr

Westerland | Wenn in der Bar zum Krokodil ein kleiner grüner Kaktus sticht und die Sonja russisch tanzt, dann kann es sich nur um eine Zeitreise in die goldenen 1920er Jahre handeln am heutigen Dienstag, 9. Juli, werden die Wiener Comedian Harmonists in Westerland die Musik ihrer großen Vorbilder so originalgetreu wie möglich interpretieren. Swingend, lässig und höchst professionell: Mit Schlagern voller Lebensfreude und wehmütigen Liedern, die mit Witz und Selbstironie in die berühmten Berliner Varietés der Zwischenkriegszeit entführen. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr im Alten Kursaal am Rathausplatz. Eintrittskarten sind zu Preisen ab 29 Euro bei allen insularen Vorverkaufsstellen sowie an der Kasse (für zwei Euro Aufpreis) erhältlich.