Eine engagierte Sylterin

Die Sylterin Christel Fink ist vor kurzem verstorben – Ein Nachruf von Maren Jessen für die Sölring Foriining

14. September 2020, 17:37 Uhr

Sylt | Am 2. September verstarb unsere langjährige Mitarbeiterin und Freundin Christel Fink nach langem Kampf gegen den Krebs. Nun musste sie aufgeben, weil die Kraft versagte.

Kraft und Kompetenz strahlte sie aus und setzte diese nicht nur für ihre Familie, sondern auch unermüdlich für die Sölring Foriining ein. Bevor der Verein sich entschloss, eine professionelle Museumsleitung einzustellen, war Christel Fink für zahlreiche Menschen eine kompetente Ansprechpartnerin in der Sölring Foriining, wenn es um die Geschichte der Insel Sylt ging.

Für die Autoren des vom Verein 2014 herausgegebenen Buches über den Inselchronisten C. P. Hansen „ Ein Leben für Sylt“ wurde sie zum wichtigen Ansprechpartner, denn das Archiv des Sylt Museums war ihr Refugium und sie schien sich dort mit geschlossenen Augen auszukennen. Geschichte war ihre Leidenschaft und so vertiefte sie sich auch privat in Bücher und Fotos über die Sylter Vergangenheit.

Sie war jedem behilflich, der sie um Rat und Zuarbeit ersuchte. Daraus resultierte, dass Christel im Jahre 2012 für die sh:z-Auszeichnung „Mensch des Jahres“ nominiert wurde.

In Brunsbüttel geboren, heiratete sie jung in die alteingesessene Morsumer Familie Fink ein und war sehr schnell assimiliert. Sowohl die Eigenheiten der Menschen als auch das Sölring verstand sie sehr schnell und wurde so zu einem geschätzten Mitglied der alten gewachsenen Dorfgemeinschaft. Von der Mitgliedschaft in der Sölring Theatergruppe erzählten sie und ihr Mann Karl-Uwe gern, aber auch wehmütig, denn auch ihnen war klar, dass es diesen gemeinsamen Einsatz der Muttersprachler für den Erhalt des Sölring wohl nicht mehr geben wird. Als Mitglied der Trachtengruppe der Sölring Foriining repräsentierte Christel viele Jahre den Verein mit Auftritten auf der Insel und im Bundesgebiet.

Mit Intelligenz, Lebensklugheit und einem guten Maß trockenen Humors ausgestattet war sie viele Jahre bis zu ihrer schweren Erkrankung eine beliebte Mitarbeiterin in der Sölring Foriining. Sie genoss das Vertrauen ihrer Kollegen, hatte ein offenes Ohr für jeden und ließ sich auf deren Wunsch zur Vorsitzenden des Betriebsrates wählen. Traurig, aber dankbar für die gemeinsame Zeit müssen alle im Verein Tätigen nun Abschied nehmen von einer großartigen Sylterin, die sich mit Herzblut und Sachverstand stets kritisch und fair für das Wohl der Sölring Foriining eingesetzt hat.