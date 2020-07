Eine Eins mit Sternchen

Am Montag startet die Schule wieder. Früher habe ich hämisch gedacht, nun müssen die „armen Lehrer“ nach einem wochenlangen Urlaub endlich mal wieder arbeiten. Heute hat sich meine Meinung grundlegend geändert. Das, was Frau Glöckner an der Norddörfer Schule, Frau Junge- Lehtovuori an der Boy-Lornsen-Schule, Herr Feldt an der Schule St. Nicolai mit Standort Am Nordkamp und Frau Detlefsen am Schulzentrum Sylt zusammen mit ihren Teams vom Deutschlehrer über den Hausmeister bis zur Reinigungskraft und vielen engagierten Eltern in den letzten Monaten geleistet haben, verdient meinen größten Respekt! Natürlich darf auch die Dänische Schule nicht vergessen werden!

Flexibles Handeln, pragmatische Umsetzungen am Wochenende, stundenlange Telefonate und mal eben die Digitalisierung der gesamtinsularen Schülerschaft zu leisten, waren neben Klassenarbeiten und Konferenzen die alles bestimmenden Themen. Nicht zu vergessen die Streicheleinheiten für besorgte Mamas und Papas, die die Karriere ihres Kindes schon den Bach runter gehen sahen.

Die aktuellen Regelungen für den Schulbetrieb ab Montag wurden vom Ministerium erst am gestrigen Freitag bekannt gegeben. In Kiel rechnet man scheins im Sechs-Wochen-Ferienrhythmus. Wie beruhigend, dass wir so tatkräftige Schulleiter*innen haben!