Eine Bereicherung für die Insel

Agrina Danda aus Tansania macht ihren Bundesfreiwilligendienst bei den Sylter Werkstätten /

von Julia Lund

24. Mai 2019, 16:21 Uhr

Westerland | Im Februar 2018 landete ein Flieger aus Tansania am Hamburger Flughafen mit einer sehr aufgeregten jungen Frau an Bord. Das Herz von Agrina Danda schlug ihr bis zum Hals, denn nie zuvor war sie in Europa gewesen. Und jetzt sollte sie nicht nur ein paar Tage, sondern gleich viele Monate in Deutschland bleiben – und ihren Bundesfreiwilligendienst auf der ihr völlig unbekannten Insel namens Sylt machen.



Universitätsabschluss im Fach Marketing





In Tansania lebte sie zuletzt in Daressalam am Indischen Ozean, machte ihren Universitätsabschluss im Fach Marketing an der University of Dar es Salaam, der bedeutendsten höheren Bildungseinrichtung des Landes.

Eine deutsche Freundin, die mit einem Tansaner verheiratet ist und oft in das ostafrikansiche Land reist, fragte sie, was sie nach ihrem Abschluss machen will. Doch Agrina konnte nur mit den Schultern zucken. „In Tansania ist es sehr schwer, Arbeit zu finden“, erzählt die 24-Jährige. Auch mit einem Universitätsabschluss sind die Chancen gering, findet man schließlich Arbeit, ist das Gehalt genauso.

Über die deutsche Freundin und mithilfe des Austauschprogramms Artefact mit Sitz in Glücksburg kam sie schließlich nach Deutschland. „Ich hatte große Angst, dass ich nicht abgeholt werde. Außerdem war mein Deutsch so schlecht, dass ich nicht gewusst hätte, an wen ich mich wenden soll“, erinnert sie sich.

Am Flughafen wartete jemand von der Austauschorganisation auf sie und nach einer Vorbereitungs-Woche in Glücksburg stieg sie – wieder sehr aufgeregt – in den Zug nach Westerland. Ihren Bundesfreiwilligendienst absolviert sie seitdem in den Sylter Werkstätten. „Ich unterstütze dort Menschen mit Behinderung, helfe ihnen in ihrem Alltag und koche mit ihnen Marmeladen“, erzählt Agrina. Die Arbeit mache ihr großen Spaß, auch wenn sie ein paar Startschwierigkeiten hatte. In ihren ersten Wochen und Monaten auf Sylt lebte sie sehr zurückgezogen. „Mein Deutsch war sehr schlecht und ich habe mich nicht getraut, mit den Menschen zu sprechen“, sagt sie. „Wenn ich nicht auf der Arbeit war, war ich eigentlich immer Zuhause.“

Das änderte sich, als sie Manfred Degen kennenlernte. Der Sylter Kabarettist kam bei einem Besuch in den Sylter Werkstätten mit Agrina ins Gespräch und erfuhr, dass sie viel Zeit in ihren vier Wänden verbringe und hatte eine Idee: „Meine Frau geht gerne tanzen“, sagte er ihr – und traf damit einen Nerv. Denn auch Agrina tanzt für ihr Leben gerne und seitdem treffen sich die Frauen auch mit anderen leidenschaftlichen Tänzern in der Lebenshilfe und drehen die Musik auf.

Die junge Frau blühte in den kommenden Monaten immer mehr auf. „Als Agrina bei uns anfing war die Sprache eine ganz große Hürde“, erinnert sich auch Johannes Dohle von den Sylter Werkstätten. Von sich aus habe sie zwar kaum kommuniziert, wurde aber von ihren Kollegen dennoch voll eingespannt. Auch über die Arbeit fasste sie schließlich immer mehr Mut. „Sie hat wirklich eine extreme Entwicklung gemacht“, sagt Johannes Dohle und findet nur lobende Worte: „Sie ist motiviert, hat richtig Lust auf die Arbeit, ist aus sich herausgekommen und ihr Deutsch ist super geworden“. Sie sei in der Lage den Leuten auch klare Anweisungen zu machen und „ist eine richtige Bereicherung für uns“.

Eine besondere Aktion war ein afrikanisches Essen, das Agrina für die Mitarbeiter der Sylter Werkstätten zubereitete. Es gab Pilaw, ein Reisgericht mit Hühnchen und Gemüse. „Die Kollegin in der Küche hatte fast einen Nervenzusammenbruch als Agrina mit ihren afrikanischen Kochkünsten die Küche eroberte“, erzählt Johannes Dohle lachend. Für 46 Leute zu kochen sei halt anspruchsvoll, am Ende habe es aber allen wunderbar geschmeckt.



Eine Ausbildung in Deutschland





Sylt sei für sie ein wunderbarer Ort, sagt sie. Und so ganz anders als Tansania. Die Bauweise der Häuser sei ihr besonders aufgefallen: „In Tansania leben nur arme Menschen in Häusern, die Naturmaterialien wie Reet gedeckt sind. Auf Sylt dagegen ist das nur den ganzen Reichen vorbehalten“, erzählt sie lachend. Sie gehe viel an den Strand, habe hier im Schwimmbad schwimmen gelernt und gehe zweimal pro Woche in der zum Deutschunterricht. Agrina hofft, die Sprache in den kommenden Jahren weiter täglich sprechen zu dürfen, denn ihr größter Wunsch ist es, in Deutschland zu bleiben. Wenn ihr Bundesfreiwilligendienst in 15 Monaten beendet ist möchte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester machen. Auch, wenn sie dafür einen neuen Beruf lernen muss – in den Sylter Werkstätten habe sie gemerkt, dass genau das die Arbeit ist, die ihr liegt und die sie liebt.