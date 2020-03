Sylter Kripo sucht Zeugen : Einbruchversuch bei Juwelier in Kampen

Wer hat in der Nacht zum Sonntag Auffälliges gesehen?

von Ralf Henningsen

10. März 2020, 15:04 Uhr

Kampen | In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter versucht, in Kampen in das Juweliergeschäft Wempe an der Ecke Strönwai / Hauptstraße einzudringen. Gegen 3.50 Uhr wurde der Alarm registriert. An der Eingangstür wurden Beschädigungen festgestellt. Den Tätern gelang es aber nicht, sich Zutritt in das Geschäft zu verschaffen. Die Kriminalpolizei Sylt sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie sollten sich unter Tel. 04651−70470 mit dem Sylter Revier in Verbindung setzen.