Kriminalität auf Sylt : Einbruchsserie in Westerland geht weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Boom 1 von 1

von Pierre Boom

erstellt am 07.Dez.2017 | 15:12 Uhr

In der Nacht von Dienstag, 5. Dezember, auf Mittwoch, 6. Dezember, sind in einem großen Gebäudekomplex insgesamt 23 Kellerverschläge aufgebrochen worden. Die Parzellen befinden sich alle in einem Appartementgebäude in der Maybachstraße 1. Was im Einzelnen entwendet wurde, steht laut Auskunft der Sylter Kripo bisher nicht fest, weil noch nicht mit allen geschädigten Bewohnern gesprochen werden konnte. Ersten Ermittlungen zufolge könnten es die bislang unbekannten Täter auf Alkohol abgesehen haben. Darauf weisen zumindest einige Flaschen hin, die bereits zum Abtransport bereitstanden. Möglicherweise seien die Täter während ihrer Tatausführung jedoch gestört worden, so die Polizei.

Seit Mitte November ist es in Westerland vermehrt zu Einbrüchen in Kellerverschläge, Garagen und Geräteschuppen gekommen. Betroffen sind insbesondere größere Gebäudekomplexe mit Kellern und Tiefgaragen. In der „Strandburg“ (Strandstraße 4) versuchten die Täter Ende November allerdings auch, in den Antikhandel „Don’s Shop“ einzubrechen. Dort machten sie sich erst an der Tür zu schaffen, warfen dann eine Scheibe ein, zogen letztendlich aber ohne hochwertiges Stehlgut wieder ab. Auffällige Parallele zu den jüngsten Einbrüchen: Schon am 22. November wurde im Westerländer „Haus Metropol“ der Kellerverschlag eines Spirituosengeschäftes aufgebrochen und diverse Weine sowie Spirituosen gestohlen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Westerland unter der Tel-Nr. 04651-70470 in Verbindung zu setzen.