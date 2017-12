Kriminalität auf Sylt : Einbruchsserie in Westerländer Läden, Kellern und Garagen

vergrößern 1 von 1 Foto: Syltpress 1 von 1

von Ralf Henningsen

erstellt am 02.Dez.2017 | 05:17 Uhr

In Westerland sind Einbrecher unterwegs: In den letzten zwei Wochen registrierte die Kripo sechs Einbrüche, vor allem in Kellerverschläge, sowie drei aufgebrochene Garagen und Gartenschuppen. Der letzte Fall ereignete sich in der Nacht zum Freitag – in der „Strandburg“ (Strandstraße 4) versuchten die Täter, in den Antiquitätenhandel „Don’s Shop“ einzubrechen. Vermutlich gegen 4 Uhr machten sie sich erst an der Tür zu schaffen und warfen dann eine Scheibe ein, zogen aber ohne hochwertiges Stehlgut wieder ab. Nachdem sie die Kellertür zur Tiefgarage aufgehebelt hatten, durchwühlten sie zwei unverschlossene Autos. Zur fraglichen Zeit wurden dort zwei junge Männer in dunklen Jacken und Jeans beobachtet.

In derselben Nacht wurden in der Andreas-Dirks-Straße 8 mehrere Kellerverschläge aufgebrochen, aber auch hier gab es laut Kripo nur geringwertiges Stehlgut. In der gleichen Adresse (Haus Metropol) war schon am 22. November der Kellerverschlag eines Spirituosengeschäftes aufgebrochen worden, diverse Weine und Spirituosen wurden gestohlen.

Am 16. November hatten Unbekannte versucht, über Feuerschutztüren im Keller in das Appartementhaus Strandstraße 22 einzudringen. Vermutlich wollten sie die Münzautomaten der Waschküche aufbrechen, vermutet die Polizei. Es entstand Sachschaden, aber die Täter zogen ohne Stehlgut wieder ab.

In der Nacht vom 23. auf den 24. November registrierte die Kripo im Haus Neue Straße 6 (Neue Mitte) den Aufbruch eines Münzautomaten mit sechs Euro Inhalt. Aus den Kellerräumen wurde Werkzeug (ein Bohrschrauber von Black & Decker) und eine Kaffeemaschine gestohlen.

Außerdem machten sich Einbrecher Mitte November an einem Gartenschuppen und zwei Garagen in der Gorch-Fock-Straße 40 sowie in der Kampstraße 11 und 43-45 zu schaffen. In einem Fall wurde hochwertiges Werkzeug gestohlen, aus dem Gartenschuppen fehlt nur ein Ball.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, zum Beispiel Unbekannte, die sich in Hausfluren, Kellern, Zugangsbereichen oder Tiefgaragen umgeschaut haben. Die Kripo Sylt ist unter Tel. 04651−70470 zu erreichen.