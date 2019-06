Sylter Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Sylter Hotel

Mittwoch Nacht wurde in ein Hotel in Westerland eingebrochen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

von sr

14. Juni 2019, 13:00 Uhr

Westerland | In der Nacht von Mittwoch, 12. Juni, auf Donnerstag, 13. Juni, wurde in ein Hotel in der Elisabethstraße eingebrochen. Der oder die Täter betraten das Hotel, nachdem sie gewaltsam die Eingangstür geöffnet hatten. Im Hotel verschafften sie sich Zutritt in ein verschlossenes Büro und brachen dort gewaltsam Schränke und Schubladen auf. Die Täter entkamen unerkannt mit Bargeld aus einer Trinkgelddose. Die Kripo Sylt hat gleich am Donnerstagmorgen den Tatort aufgesucht und Spuren gesichert.

Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe, bzw. in Westerland beobachtet, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04651-70470 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.